-ORGENERAL BALANLI'NIN TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ İSTANBUL (A.A) - 06.06.2011 - ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında tutuklanan Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı'nın avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti. Alınan bilgiye göre, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen Balanlı'nın avukatı, geçen hafta Balanlı'nın tutuklanmasına karar veren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine dilekçe verdi. Dilekçede, Orgeneral Balanlı'nın tahliye edilmesi istendi. Talebin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirileceği bildirildi. ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında 30 Mayıs 2011'de Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı, o gün nöbetçi olan 14. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklanmıştı. Orgeneral Balanlı, daha sonra, rahatsızlığı dolayısıyla Haydarpaşa GATA Eğitim Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.