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ORGENERAL BALANLI İDDİALARI YALANLADI ANKARA (A.A)

05 Temmuz 2011 19:57

-ORGENERAL BALANLI İDDİALARI YALANLADI ANKARA (A.A) - 05.07.2011 - ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı avukatı aracılığıyla hakkındaki iddiaları yalanladı. Balanlı'nın avukatı İbrahim Şahinkaya yaptığı yazılı açıklamada, kamuoyunda 2. Balyoz iddianamesi olarak bilinen iddianamenin İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesini takiben müvekkili Orgeneral Bilgin Balanlı hakkında bazı yazılı ve görsel basında gerçek dışı haber ve yorumlara yer verildiğinin görüldüğünü belirtti. Şahinkaya, ''Orgeneral Bilgin Balanlı'ya atfedilen suçların tamamı imzasız, birçok yönden hatalı, tutarsız ve çelişkili dijital verilere dayanmakta olup müvekkilimiz tarafından da kabul edilmemiştir'' ifadelerini kullandı. Avukat Şahinkaya, Orgeneral Balanlı'nın ''Bilvanis Çiftliği'' konusunda ise kendisi dışında bazı olgularla ilgili bilgisini ve duyumlarını ifade ettiğini, kendisine atfedilen suçlamaya konu belgeyle ilgili Genelkurmay Başkanlığının ''gerçek dışı'' olduğu yönündeki açıklamasını özellikle belirttiğini aktardı.

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