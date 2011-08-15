-Orgeneral Balanlı hakim karşısında İSTANBUL (A.A) - 15.08.2011 - İkinci ''Balyoz Planı'' davası kapsamında Orgeneral Bilgin Balanlı'nın da aralarında bulunduğu 21'i tutuklu 28 sanığın 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına başlandı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonunda yapılan duruşmaya, Orgeneral Bilgin Balanlı, Korgeneral Turgut Atman, Tümgeneral İsmail Taş'ın da aralarında bulunduğu 21' tutuklu sanık ile tutuksuz sanıklar Cumhur Eryüksel, Doğan Uysal, Emin Hakan Özbek, Tülay Delibaş ve Ali Cengiz Şirin katıldı. Duruşmaya hakkında yakalama kararı bulunan Tümgeneral Beyazıt Karataş ile tutuksuz sanık Tümamiral Ahmet Sinan Ertuğrul katılmadı. Duruşmada, iddianamenin kabulü kararının okunmasının ardından Mahkeme Başkanı Ömer Diken, tutuksuz sanık bölümünün uzakta olması nedeniyle tutuksuz sanıklarında tutuklu sanıklar bölümünde oturmasını istedi. Duruşmada yoklamanın ardından, sanıkların kimlik tespitine geçildi. Kimlik tespiti sırasında tutuklu sanık Orgeneral Bilgin Balanlı, aylık gelirinin 7 bin lira olduğunu belirterek, Yüksek Askeri Şura üyesi olduğunu söyledi. Sanıklardan en düşük geliri olan ise 2 bin 600 lira ile Binbaşı Refik Levent Tezcan olarak tutanağa geçti. Tutuklu sanık Tümgeneral İsmail Taş da aylık gelirinin 5 bin 500 TL olduğunu belirterek, ''Hava generaliyim ve hava eğitim komutan Yardımcısıyım'' dedi. -Reddi hakim talebi- Kimlik tespitinin ardından Mahkeme Başkanı Diken, iddianamenin okunmasına geçileceğini açıkladı. Ancak bu sırada bazı sanıklar avukatı Ali Fahir Kayacan, hükme katılacak hakim listesinin kendilerine bildirilmesini isteyerek, daha sonrada reddi hakim talebinde bulunacaklarını söyledi. Mahkeme Başkanı Diken ise avukat Kayacan'ın talebinin iddianamenin okunmasından sonra değerlendirileceğini açıkladı. Bu sırada avukat Celal Ülgen de mahkemenin bu kararına tepki göstererek, ne zaman talepte bulunulacağının savunma makamına ait olduğunu belirtti. Bunun üzerine Başkan Diken, ''Duruşmayı yöneten de mahkeme başkanıdır ve ne zaman söz verirse o zaman konuşursunuz'' dedi. Avukat Celal Ülgen ise ''Bu, söz verme kapsamında değildir. Mahkeme avukatın ne zaman konuşacağına karar veremez'' dedi. Bu tartışmanın ardından Başkan Diken, avukatların taleplerinin iddianamenin okunmasından sonra değerlendirileceğini karara bağladı. Ancak tekrar söz alan avukat Karacan, gerekçelerini açıklayarak reddi hakim talebinde bulundu. Duruşmaya, sanık avukatlarının usule ilişkin taleplerinin alınmasıyla devam ediliyor. Bu arada, duruşma salonun dış kapısı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Tutuklu sanık muvazzaf askerler duruşma salonuna girdiği sırada ailesi ve yakınları tarafından alkışlandı -İstenen cezalar- Sanıkların, ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmeye teşebbüs'' suçunu işledikleri belirtilen iddianamede, Orgeneral Bilgin Balanlı, Korgeneral Turgut Atman, Tümgeneraller İsmail Taş, Nedim Güngör Kurubaş, Bülent Kocababuç, Tuğgeneraller Mehmet Eldem, Mustafa Erhan Pamuk'un da aralarında bulunduğu 28 sanığın, eylemlerine uyan ve lehlerine olan eski TCK'nın 147 ve 61/1. maddeleri uyarınca 15 ile 20'şer yıl arasında hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.