Orgeneral Balanlı Gata'ya kaldırıldı

T24 - 'Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında dün tutuklanan Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı, Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Komutanlığına sevk edildi.



''Balyoz Planı'' soruşturması çerçevesinde dün çıkarıldığı savcılık tarafından tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edilen ve tutuklanan Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı, rahatsızlığı nedeniyle Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Komutanlığına gönderildi.



Orgeneral Balanlı'yı Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Komutanlığında ziyarete gelen, ''Balyoz Planı'' davasının tutuklu sanığı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın eşi Nilgün Doğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Vardiya Bizde Platformunun sözcüsü olarak Balanlı'yı ziyarete geldiğini söyledi.



Doğan, ''Bilgin Balanlı paşamıza yapılan bu tutuklama kararı, hepimizi derinden üzdü'' dedi.



Nilgün Doğan, Orgeneral Bilgin Balanlı'nın rahatsızlığıyla ilgili sorular üzerine ise kendisinin bunu bilemeyeceğini, doktorların söyleyebileceğini ifade etti.





