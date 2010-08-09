-ORGENERAL ATAMALARI ANKARA (A.A) - 09.08.2010 - Genelkurmay Başkanlığına Orgeneral Işık Koşaner, Kara Kuvvetleri Komutanlığına Orgeneral Erdal Ceylanoğlu atandı. Cumhurbaşkanlığı Basın Müşaviri Ahmet Sever, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ile Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül Dışişleri Konutu'ndan ayrıldıktan sonra, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayladığı kararnameye ilişkin açıklama yaptı. Sever, Genelkurmay Başkanlığına Orgeneral Işık Koşaner'in, Kara Kuvvetleri Komutanlığına Orgeneral Erdal Ceylanoğlu'nun atandığını açıkladı. Sever, ''1. Ordu Komutanlığına Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Ege Ordu Komutanlığına Orgeneral Nusret Taşdelen, Harp Akademileri Komutanlığına Orgeneral Bilgin Balanlı atanmıştır'' dedi.