T24 LogoT24 Logo
Gündem

Orgeneral Akar, Süleyman Şah Türbesi'ni ziyaret etti

Akar, bölgede denetlemelerde bulundu

01 Eylül 2017 20:50

Sınırda incelemelerde bulunmak üzere dün Şanlıurfa'ya giden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dergah Camisi'nde kıldığı bayram namazının ardından Süleyman Şah Türbesi'ni ziyaret etti.

Burada dua eden ve askeri personelle bayramlaşan Akar, sınır nöbeti tutan bir askerden türbenin karşısındaki bölge hakkında bilgi aldı.

Askere, sınırın karşısındaki YPG'nin kontrolündeki bölgede kaç kişi olduğunu soran Akar, "Şu anda 5 kişi gözetleme yapıyor. Daha önce daha kalabalıklardı, 20 kişi bulunuyordu. Güneybatı istikametindeki Kobani'ye doğru gidiyorlar, değişim yapıyorlar" karşılığını aldı.

Akar, Süleyman Şah Türbesi'nin ardından 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na gitti.

ETİKETLER

Hulusi AkarŞanlıurfa

İlgili Haberler

Genelkurmay Başkanı Akar'dan Kurban Bayramı mesajı

Akar, "Geçmekte olduğumuz bu zorlu dönemi de birlik ve bütünlük içinde aşacağından hiç şüphe duymadığımız milletimiz, aydınlık yarınlara güvenle yürümeye devam edecektir" dedi

Genelkurmay Başkanı Akar'dan turistlere kebap esprisi

Orgeneral Akar, Bakan Fakıbaba ile birlikte Şanlıurfa'da bayram namazı kıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24