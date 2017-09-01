Orgeneral Akar, Süleyman Şah Türbesi'ni ziyaret etti

Sınırda incelemelerde bulunmak üzere dün Şanlıurfa'ya giden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dergah Camisi'nde kıldığı bayram namazının ardından Süleyman Şah Türbesi'ni ziyaret etti.

Burada dua eden ve askeri personelle bayramlaşan Akar, sınır nöbeti tutan bir askerden türbenin karşısındaki bölge hakkında bilgi aldı.

Askere, sınırın karşısındaki YPG'nin kontrolündeki bölgede kaç kişi olduğunu soran Akar, "Şu anda 5 kişi gözetleme yapıyor. Daha önce daha kalabalıklardı, 20 kişi bulunuyordu. Güneybatı istikametindeki Kobani'ye doğru gidiyorlar, değişim yapıyorlar" karşılığını aldı.

Akar, Süleyman Şah Türbesi'nin ardından 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na gitti.