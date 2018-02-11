Orgeneral  Akar: Şehitlerimizin ve gazilerimizin tek bir damla kanı yerde bırakılmayacak 

ANKARA, (DHA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte, bugün Hatay bölgesinde Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili inceleme ve denetlemelerde bulundu. Akar, \"Harekâtın, BM sözleşmesinin 51\'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ve BMGK\'nin terörle mücadeleye yönelik kararları kapsamında uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız doğrultusunda yürütüldüğünü, Suriye\'nin toprak bütünlüğüne saygılı olunduğunu, Harekâtın, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri ile mücadeleyi esas aldığını, Şehitlerimizin ve gazilerimizin tek bir damla kanının dahi yerde bırakılmayacağını, bu kapsamda bölgedeki teröristlerin kökü kazınıncaya kadar mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini\" ifade etti.

Bu kapsamda Orgeneral Akar, 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel ve bölgedeki diğer birlik komutanlarından harekât hakkında bilgi alarak, direktiflerini verdi. Orgeneral Akar denetlemeler sırasında, \"Harekâtın esas maksadının, sınır bölgesinde ve Afrin’de barış, güvenlik ve istikrarın temini, bölge halkının teröristlerin zulmünden kurtarılması ve Türkiye’de bulunan Suriyeli kardeşlerimizin güvenle evlerine dönmelerinin sağlanması olduğunu, harekât esnasında sıkça görüldüğü üzere, teröristlerin bilinçli bir şekilde sivil kıyafet giymelerine ve sivillerin hayatını hiçe sayarak, haince, meskûn mahallerdeki birçok evi tahkimli mevzii ve barınak olarak kullanmalarına rağmen, masumlara/sivillere ve çevreye zarar vermemek için her türlü dikkat ve gayretin sarf edildiğini, masumların/sivillerin bizim için dokunulmaz olduklarını, Harekâtın, BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ve BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik kararları kapsamında uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız doğrultusunda yürütüldüğünü, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olunduğunu, Harekâtın, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri ile mücadeleyi esas aldığını, Şehitlerimizin ve gazilerimizin tek bir damla kanının dahi yerde bırakılmayacağını, bu kapsamda bölgedeki teröristlerin kökü kazınıncaya kadar mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini\" ifade etti.

Orgeneral Akar, \"Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı ve gazilerimize acil şifalar\" dileyerek, \"harekâta katılan tüm personeli göstermiş oldukları kahramanlık ve fedakârlıklardan dolayı kutladığını, alınlarından öptüğünü\" ifade etti. Akar, \"müteakip süreçte de başarılarının devam edeceğine yürekten inandığını\" belirtti.



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