Orgenaral Necdet Özel'den, ABD'nin koalisyon davetine ret

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Martin Dempsey’nin önümüzdeki hafta IŞİD’e karşı kurulan küresel koalisyonu konuşmak üzere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’i Washington’a davet ettiği ancak Özel’in davete katılmayacağını bildirdiği öğrenildi.

Dempsey’nin Özel ile birlikte yaklaşık 20 ülkenin genelkurmay başkanıyla yapacağı toplantının iki gün sürmesi bekleniyordu.

Hürriyetin Washington Temsilcisi Tolga Tanış'ın haberine göre, bir Pentagon yetkilisi, Dempsey’nin davetinin Özel’e iletildiğini doğruladı. Kaynaklar, Özel’in yoğun programını gerekçe göstererek Washington’a gelemeyeceğini Amerikalı yetkililere bildirdiğini, kendisinin yerine de Genelkurmay Harekât Başkanı Korgeneral Erdal Öztürk’ü görevlendirdiğini aktardı.

Program çerçevesinde Dempsey’nin 13 Ekim’de davetlilerle bir akşam yemeği yemesi, ertesi gün de Andrews Hava Üssü’nde IŞİD için tüm gün sürecek bir toplantı düzenlenmesi planlanıyor.

Öte yandan ABD Başkan Barack Obama'nın IŞİD'le Küresel Mücadele Özel Temsilcisi John Allen ve yardımcısı Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Brett McGurk, Ankara'daki temaslarına dün akşam başladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, Amerikan heyetinin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki Türk heyetiyle yaptığı görüşmelerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Psaki, Allen ve McGurk'ün Ankara'daki temaslarında, Türk yetkililerle "yapıcı ve detaylı" görüşmeler yaptığını belirtti.

Allen ve McGurk'ün IŞİD'i zayıflatmak ve yok etmek için gerekli çabaların işbirliği alanlarını ele aldıklarını belirten Psaki, ABD'li yetkililerin terör örgütüne yönelik oluşturulan geniş koalisyonun güçlendirilmesinin ilk evrelerinde olduklarını dile getirdiklerini ifade etti. "General Allen ve yardımcısı McGurk, IŞİD'in askeri kapasitesini ve bölgeye yönelik süregelen tehdidini zayıflatmak için ivedilikle acil adımlar atılması gerektiğini aktardı" değerlendirmesinde bulunan Psaki, iki yetkilinin ayrıca Suriyeli ılımlı muhalifleri güçlendirmenin, Suriye krizine bulunacak herhangi bir gerçekçi ve kalıcı siyasi çözüm için önem arz ettiğini vurguladıklarını bildirdi.

ABD askeri planlama birimi geliyor

General Allen, yardımcısı McGurk ve Türk muhataplarının IŞİD'e karşı askeri çabaları ilerletmeye dönük birtakım tedbirleri de ele aldıklarına değinen Psaki, bu bağlamda bir ortak askeri planlama biriminin gelecek haftanın başlarında askeri kanallar arasındaki görüşmeleri sürdürmek için Ankara'yı ziyaret edeceği bilgisini verdi.

Psaki, tarafların, askeri destek, yabancı savaşçılarla mücadele, onların finanse edilmesi, insani yardımlar ve örgütün retoriğini gayrimeşrulaştırmanın da aralarında bulunduğu IŞİD'le mücadele çabalarında birçok noktada dinamik ve derinleşen ikili istişare sürecine devam etmekte mutabık kaldıklarını belirtti.

Psaki, Allen ve McGurk'ün Irak ve Suriye'deki IŞİD krizi nedeniyle Türkiye'nin yaptığı fedakârlıktan memnuniyetle söz ettiğini, NATO müttefikleri olarak Türkiye ile ABD arasındaki tarihi ve bozulmaz ortaklığı vurguladıklarını ifade etti.