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Organları bağışlanan şehit polis üç kişiye hayat oldu

Gökhan Özdemir Viranşehir'de şehit düşmüştü

03 Eylül 2016 11:40

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde PKK'lılarca döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden özel harekat polisi Gökhan Özdemir'in (24) naaşı, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde defnedildi. Şehit polis Özdemir'in bağışlanan organları üç kişiye hayat kaynağı oldu.

Posta gazetesinin haberine göre, tedavi gördüğü Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesinde beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından ailesi tarafından karaciğer ve böbrekleri bağışlanan Özdemir'in Türk bayrağına sarılı naaşı, tedavi gördüğü Adana'dan Gaziantep'in Nurdağı ilçesine getirildi.

Meslektaşlarının omuzunda Hurşit Camisine getirilen Özdemir'in cenaze namazı İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından kıldırıldı. Cenaze törenine anne Elmas, baba Nebi Özdemir ile kardeşleri, Vali Ali Yerlikaya, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Şamil Tayyar, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak ve diğer yetkililer katıldı. Şehit ailesinin tören sırasında metanetini koruduğu görüldü.

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