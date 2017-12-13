Organları bağışlanan gencin davasında aileyi kızdıran karar

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da 5 ay önce tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi\'nde beyin ölümü gerçekleşen Melih Sepicioğlu\'nun (29) organlarını bağışlayan aile, oğullarının ölümüne neden olan sürücüye verilen 5 yıllık hapis cezasına ise tepki gösterdi.

2 Temmuz Pazar günü saat 04.00 sıralarında Konyaaltı Sahili\'nden Kepez ilçesindeki evine giden Melih Sepicioğlu ve arkadaşı Yakup Sürer\'in bulunduğu 31 ALP 49 plakalı motosiklete, İller Kavşağı\'nda Halil İrez\'in kullandığı 07 CVV 07 plakalı otomobil çarptı. Sürücü Halil İrez olay yerinden kaçarken, çarpmanın etkisiyle yola savrulan ve yaralanan Yakup Sürer Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne, Melih Sepicioğlu ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Melih Sepicioğlu\'nun beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. Demir ustası Melih Sepicioğlu\'nun böbrek, karaciğer, akciğer ve kalbi, bağış bekleyen 5 hastaya umut oldu.

Kazadan 20 gün sonra teslim olan Halil İrez, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıktı. Sanık Halil İrez, taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olmaktan 5 yıl hapse mahkum edildi. Melih Sepicioğlu\'nun eşi Havali Sepicioğlu cezayı az bulduğunu belirtirken, avukatı Buğrahan Certel de kararı temyiz edeceklerini söyledi. Avukat Certel, sanığın tamamen kusurlu olduğu mahkeme kararı ve bilirkişi raporuyla ortaya konulmasına rağmen, 5 yıl hapis cezasına çarptırılmış olmasının kamu vicdanını yaraladığını söyledi. Sanığın eylemi için TCK\'da öngörülen cezanın 2 ile 15 yıl arasında olduğuna dikkat çeken Avukat Certel, “Türk Ceza Kanunu\'nda ceza aralıklarının bu kadar açık olması, yapılan farklı yargılamalar neticesinde aynı eylemler için farklı sonuçlar çıkmasına sebebiyet verdiği gibi, suçun karşılığında hakkaniyete uygun olmayan sonuçlarla da karşılaşıyoruz\" dedi.



FOTOĞRAFLI