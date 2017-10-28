Organizatör Gülseçgin: Boğa güreşleri tüm Türkiye'ye yayılacak

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN\'in Kafkasör Yaylası\'nın ev sahipliği yaptığı Türkiye Boğa Güreşleri Şampiyonası\'nın ikinci etabı, Aydın’da düzenlenecek. 12 Kasım\'daki şampiyona için Artvin\'de kamplarını tamamlayan 4 şampiyon boğanın Aydın\'a götürüldüğünü belirten boğa güreşleri organizatörü Mahir Gülseçgin, \"Boğa güreşlerini tüm Türkiye\'ye yaymak istiyoruz\" dedi.

Kafkasör Yaylası\'nda, Karadeniz ve Ege bölgelerindeki illerden getirilen boğalarla bu yıl ağustos ayında yapılan Türkiye Boğa Güreşi Şampiyonası, bu kez Aydın\'da düzenlenecek. 12 Kasım tarihinde düzenlenecek şampiyona için Artvin\'den TIR\'la Aydın\'a götürülen 4 şampiyon boğa burada kampa alındı. Organizatör Mahir Gülseçgin, şampiyona için hazırlıklarının son aşamaya geldiğini belirterek \"Kafkasör Yaylası\'nda Türkiye Boğa Güreşleri Şampiyonası düzenledik. İkinci etapı ise Aydın\'da iki kulübün organizasyonuyla gerçekleşiyor. Biz de bu müsabakalara Artvinli boğacıların önderliğinde 4 boğayla katılım sağladık. Giden boğalarımızdan en azından bir kupayla Artvin\'imize dönmek istiyoruz\" dedi.

GÜREŞLER TÜRKİYE\'YE YAYILACAK

Şampiyonanın ekonomik ve sosyal anlamda önemli bir organizasyon olduğunu da kaydeden Gülseçgin, \"Yüzyıllardır süre gelen bu gelenek bu sayede bozulmayarak gelecek nesillere de aktarılmış oluyor. Türkiye\'de boğa güreşleri Aydın iliyle sınırlı kalmayacak. Bu tür organizasyonlar boğacı arkadaşlarımızın kaynaşması için önemli organizasyonlar. Boğa güreşlerini tüm Türkiye yaymak istiyoruz. Bunun için işadamları ve devlet büyüklerimizin desteklerini bekliyoruz\" diye konuştu.



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