T24 LogoT24 Logo
Gündem

Organizatör Gülseçgin: Boğa güreşleri tüm Türkiye'ye yayılacak

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN'in Kafkasör Yaylası'nın ev sahipliği yaptığı Türkiye Boğa Güreşleri Şampiyonası'nın ikinci etabı, Aydın’da düzenlenecek

28 Ekim 2017 15:42

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN\'in Kafkasör Yaylası\'nın ev sahipliği yaptığı Türkiye Boğa Güreşleri Şampiyonası\'nın ikinci etabı, Aydın’da düzenlenecek. 12 Kasım\'daki şampiyona için Artvin\'de kamplarını tamamlayan 4 şampiyon boğanın Aydın\'a götürüldüğünü belirten boğa güreşleri organizatörü Mahir Gülseçgin, \"Boğa güreşlerini tüm Türkiye\'ye yaymak istiyoruz\" dedi.
Kafkasör Yaylası\'nda, Karadeniz ve Ege bölgelerindeki illerden getirilen boğalarla bu yıl ağustos ayında yapılan Türkiye Boğa Güreşi Şampiyonası, bu kez Aydın\'da düzenlenecek. 12 Kasım tarihinde düzenlenecek şampiyona için Artvin\'den TIR\'la Aydın\'a götürülen 4 şampiyon boğa burada kampa alındı. Organizatör Mahir Gülseçgin, şampiyona için hazırlıklarının son aşamaya geldiğini belirterek \"Kafkasör Yaylası\'nda Türkiye Boğa Güreşleri Şampiyonası düzenledik. İkinci etapı ise Aydın\'da iki kulübün organizasyonuyla gerçekleşiyor. Biz de bu müsabakalara Artvinli boğacıların önderliğinde 4 boğayla katılım sağladık. Giden boğalarımızdan en azından bir kupayla Artvin\'imize dönmek istiyoruz\" dedi.
GÜREŞLER TÜRKİYE\'YE YAYILACAK
Şampiyonanın ekonomik ve sosyal anlamda önemli bir organizasyon olduğunu da kaydeden Gülseçgin, \"Yüzyıllardır süre gelen bu gelenek bu sayede bozulmayarak gelecek nesillere de aktarılmış oluyor. Türkiye\'de boğa güreşleri Aydın iliyle sınırlı kalmayacak. Bu tür organizasyonlar boğacı arkadaşlarımızın kaynaşması için önemli organizasyonlar. Boğa güreşlerini tüm Türkiye yaymak istiyoruz. Bunun için işadamları ve devlet büyüklerimizin desteklerini bekliyoruz\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Adem GÜNGÖRARTVİN DHA ARTVİN Kafkasör YaylasıTürkiye Boğa GüreşleriKasımArtvinAydınMahir GülseçginTürkiyeKafkasör Yaylası KaradenizEgeTürkiye Boğa GüreşiArtvin TIR AydınYaylası Türkiye Boğa GüreşleriBiz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24