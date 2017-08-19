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Organizasyon şirketi ve işçi sendikasına 7'nci kumar baskını

TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Tarsus İlçesi'nde daha önce de 6 kez basılan organizasyon şirketi ile Taşımacılık İşçi Sendikası'na 7'nci kez düzenlenen kumar operasyonunda, tombala oynayan 107 kişi suçüstü yakalandı

19 Ağustos 2017 15:31

TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN\'in Tarsus İlçesi\'nde daha önce de 6 kez basılan organizasyon şirketi ile Taşımacılık İşçi Sendikası\'na 7\'nci kez düzenlenen kumar operasyonunda, tombala oynayan 107 kişi suçüstü yakalandı.
Yenice Mahallesi\'nde bir organizasyon şirketi ile Taşımacılık İşçi Sendikası\'nda kumar oynatıldığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Uyarılara rağmen demir kapının açılmaması üzerine koçbaşı diye tabir edilen balyozla kapıyı kıran ekipler, binanın otoparkında tombala oynayan 8\'i kadın 107 kişiyi suçüstü yakaladı.
Daha önce 3\'üncü katı valilik, 2\'nci ve 1\'nci katı belediye tarafından mühürlenen kumarhanede, kapalı alanda sigara içen 35 kişi hakkında da işlem yapılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü\'ne bilgi verildi. Tombala oynayan kişilerin yapılan GBT sorgulamasında bir kişinin uyuşturucu madde bulundurmak suçundan arandığı belirlenirken, zanlının üzerinde 2 gram esrar da ele geçirildi.
Çok sayıda tombala malzemesinin ele geçtiği olayla ilgili soruşturma sürerken 107 kişiye Kabahatler Kanunu\'na muhalefetten kişi başı 227 TL olmak üzere toplam 24 bin 289 TL para cezası kesildi. Taşımacılık İşçi Sendikası Dernek Başkanı Nedim Özbiçer gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

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