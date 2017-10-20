Organını bağışladığı için 'iş göremez' raporu verilen uzman çavuşun babası: Vicdan azabı çekiyorum

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da kendisine karaciğerini bağışladığı için \'TSK\'da iş göremez\' raporu verilen 23 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Müslüm Mızrak\'ın babası Mustafa Mızrak, \"Sayın Cumhurbaşkanımız milli sporcu Naim Süleymanoğlu için de nakil için yardımların esirgememesini söylemişti. Ben vicdan azabı çekiyorum\" diyerek, oğlunun sözleşmesinin yenilenmesini istedi.

Şanlıurfa\'da yaşayan malulen emekli Mustafa Mızrak, 25 yıl önce yakalandığı siroz hastalığı ilerleyince geçen nisan ayı başlarında Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Fakültesi\'ne yatışı yapıldı. Mustafa Mızrak\'a organ nakli yapılması için 6 çocuğundan doku örnekleri alındı. Alınan doku örnekleri uyuşan İzmir Bornova Jandarma Komutanlığı\'nda 2 yıldır Jandarma Uzman Çavuş olarak görev yapan Müslüm Mızrak\'ın karaciğerinin bir bölümü, 4 Nisan\'da ameliyatla babasına nakledildi. Mustafa Mızrak, ameliyatın ardından sağlığına kavuşurken, oğlu Müslüm ise sağlık raporuyla 80 gün sonra birliğine döndü. Müslüm Mızrak, TSK\'da sona eren sözleşmesini yenilenmesi için evrakını hazırlarken, geçen günlerde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne gitti. Burada muayene edilen Mızrak\'a hastaneden \'TSK\'da iş göremez\' raporu verildi. Bunun üzerine Müslüm Mızrak\'ın sözleşmesi yenilenmedi ve orduyla ilişiği kesildi.

\'VİCDAN AZABI ÇEKİYORUM\'

Organ nakli yapılan kendisine bile hastane tarafından ağır engelli olmadığı yönünde rapor verildiğini belirten Mustafa Mızrak, hayatını kurtaran oğlunun orduyla sözleşmesinin yenilenmemesine çok üzüldüğünü söyledi. Oğlunun dokusunun uymaması durumunda hayatta olamayacağını söyleyen 6 çocuk babası Mustafa Mızrak, sözleşmenin yenilenmesini isteyerek, şunları söyledi:

\"Nakil için oğlumun ciğerinden bir parça alındı. Oğlum İzmir Bornova\'da Sözleşmeli Uzman Çavuş olarak görev yapıyor. Nakil yapılan yerde ben özellikle doktora söyledim. \'Oğlumun dokusu uyduğu için ameliyattan sonra görevine herhangi bir sakıncası var mı?\' diye sormuştum. Doktor kesinlikle görevini engelleyecek bir durumun olmadığını, oğlumdan alınan dokunun 5 ay içerisinde rahatlıkla eksik tarafını tamamlayarak eski sağlığına kavuşacağını söyledi. Doktor \'Bunun için hiçbir engel yoktur, size imza ve rapor da verebilirim\' dedi. Geçen gün oğlum telefon açarak \'Baba ben hastaneye gittim. Benim muayene eden doktor bana sen TSK\'da görev yapamazsın\' dedi. Ben de oğluma \'Seni muayene eden doktora söyle, seni ameliyat eden doktorla görüştüreyim ona göre bir karar versin\' dedim. Bu yüzden oğlumun görevinden ihraç kararı verildi. Bu karar üzerine oğlum 10 gün içerisinde İzmir\'den Şanlıurfa\'ya gelecek. Benim oğlum severek bu göreve gitti. Ben oğlumu para için orduya göndermedim. Oğlum bu işi sevdiği için gitti, asker oldu. Şimdi durum böyle olunca hem ben hem de oğlum mağdur oldu. Benim yüzümden mağdur olduğu için ben de vicdan azabı çekiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız milli sporcu Naim Süleymanoğlu için de nakil için yardımların esirgememesini söylemişti, \'Organ bağışlansın, nakil yapılsın\' demişti. Çocuğum da bana organını bağışladı. Devlet bunu çok mu gördü? Ben vicdan azabı çekiyorum. Bu anlayışı ben anlamadım. Oğluma bir istirahat raporu verildi. Kontrolünü yaptı, hiçbir problem yoktu. Yetkililerden bu mağduriyetin giderilmesini istiyorum. Oğlum bekardı, evlilik hazırlığını yapıyordu.\"



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