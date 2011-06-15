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Ekonomi

Organik zeytinyağı pazarında lider Zeytin İskelesi

Türkiye ulusal zincirler toplamında zeytinyağı pazarının 1.5 yıllık yeni markası Zeytin İskelesi Nielsen verilerine göre organik zeytinyağı satışlarında %76,3’lük p

15 Haziran 2011 03:00

T24 - Türkiye ulusal zincirler toplamında zeytinyağı pazarının 1.5 yıllık yeni markası Zeytin İskelesi Nielsen verilerine göre organik zeytinyağı satışlarında yüzde 76,3’lük pazar payı ile lider oldu.

Zeytin İskelesi 1.5 yıl içinde rakipleri arasında oldukça iyi bir pazar payı yakaladı. 2010 yılı Nielsen verilerine göre ulusal zincirler zeytinyağı pazarında 3 büyük organik zeytinyağı markası arasında yüzde 76,3’lük payla pazar lideri oldu. Yıllık toplam organik Zeytin İskelesi satışı ise 40 bin litre olarak gerçekleşti. Organik zeytinyağı pazarının ulusal zincirler Türkiye toplamı ise 52 bin litre. Yani 52 bin litrenin 40 bin litrelik kısmını Zeytin İskelesi satışları oluşturuyor.

Zeytin İskelesi Genel Müdürü Fatih Cenikli “Türkiye zeytinyağı pazarında büyümeye devam edeceğiz. 2011 yılı hedefimiz marka olarak yüzde 100 büyümek” dedi.


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