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Ekonomi
Deutsche Welle

Organik Ürünler Fuarı Biofach açıldı

Alanında dünyanın önde gelen fuarlarından Uluslararası Organik Tarım Fuarı (Biofach) Almanya'nın Nürnberg kentinde başladı.

11 Şubat 2015 13:20


15 Şubat'a kadar devam edecek fuarda 2 bin 300'den fazla kuruluş ürünlerini sergiliyor. Organik tarımın yanı sıra Vivaness adı altında doğal kozmetik ürünler de tanıtılıyor.

Tarım Bakanı Christian Schmidt, tarım sektörü temsilcilerini ve çiftçileri daha fazla yöresel organik ürün üretmeye davet etti. Schmidt, bu alanda henüz potansiyelin mevcut olduğunu söyledi.

Almanya'da organik ürünler pazarı büyümeye devam ediyor. Pazar geçen yıl 2013'e kıyasla yüzde 4,8 oranında büyüdü.

Almanya'da 2014'te 8 milyar euro değerinde organik ve ekolojik ürün tüketildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlanındaUluslararası Organik Tarım FuarıAlmanya NürnbergVivanessBakanı Christian SchmidtDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH/HS

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