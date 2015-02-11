Organik Ürünler Fuarı Biofach açıldı



15 Şubat'a kadar devam edecek fuarda 2 bin 300'den fazla kuruluş ürünlerini sergiliyor. Organik tarımın yanı sıra Vivaness adı altında doğal kozmetik ürünler de tanıtılıyor.

Tarım Bakanı Christian Schmidt, tarım sektörü temsilcilerini ve çiftçileri daha fazla yöresel organik ürün üretmeye davet etti. Schmidt, bu alanda henüz potansiyelin mevcut olduğunu söyledi.

Almanya'da organik ürünler pazarı büyümeye devam ediyor. Pazar geçen yıl 2013'e kıyasla yüzde 4,8 oranında büyüdü.

Almanya'da 2014'te 8 milyar euro değerinde organik ve ekolojik ürün tüketildi.