Organik tarımda üretim 5 yılda yüzde 50 arttı

Türkiye'de 1985 yılında 8 ürünle başlayan organik tarım, bugün 200'ün üzerinde ürünle, 15 bin üretici tarafından yapılıyor.



Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından yapılan "Türkiye'de organik tarım gelişiyor" başlıklı araştırmada, Türkiye'de 1985 yılında 8 ürünle başlayan organik tarımın, bugün 200'ün üzerinde ürünle, 15 bin üretici tarafından yapıldığı belirtildi.



Araştırma görevlileri Barış Gençer Baykan ve Ulaş Karakoç tarafından hazırlanan araştırmada, "Türkiye'de 1985 yılında 8 ürünle başlayan organik tarım, bugün 200'ün üzerinde ürünle, tarım arazilerinin yüzde 0,5'inde 165 bin hektarda 15 bin üretici tarafından yapılıyor. 2004'te 49 ilde organik tarım yapılırken 2008 yılında bu sayı 65'e çıkmış. Organik tarım daha geniş bir coğrafyaya yayılıyor ve üretim doğu bölgelerine kayıyor" denildi.



Ürün deseninin genişlemesinin pamuk ve tahıllardaki göreli artışın aynı zamanda iç pazarın genişlediğine işaret ettiği ve 2008'de en çok üretilen ürünlerin, pamuk, buğday, elma, üzüm, mısır, domates, zeytin olarak sıralandığı dile getirilen açıklamada, 2004 yılında elma en çok üretilen ürünken, 2008 yılında ilk sırayı pamuğun aldığı kaydedildi.



Araştırmada, organik üretici sayısında Marmara, Akdeniz ve Karadeniz'in payının arttığı, Ege ve İç Anadolu'nun payının azaldığının görüldüğü vurgulandı.



Araştırmada, organik ürün üretici sayısı ve üretim yapılan alan 2004'den bu yana yüzde 25 artarken, üretim miktarında ise yüzde 50'ye yakın bir artış gözlemlendiği belirtildi.



Araştırmada, Türkiye'de organik tarımın bugünkü durumu dünyadaki ve Avrupa Birliği'ndeki son veriler ile karşılaştırıldığında, mevcut üretim potansiyeli ve pazar gelişimi açısından henüz katedilecek uzun bir yol olduğunun gözlendiği ifade edildi.

