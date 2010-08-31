-ORGANİK PASTÖRİZE SÜT SATIŞTA TİRE (A.A) - 31.08.2010 - Seyfullah Ayvalı - Tire Süt Kooperatifi, Türkiye'de ilk kez organik süt üretim ve satışına başlayacak. Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya standartlarında tesisler kurmaya devam ettiklerini, Türkiye'de birçok işletme küçülürken, Tire Süt Kooperatifi olarak üreticileri ve tüketicileri bu rekabet ortamında korumaya devam ettiklerini belirtti. Şu ana kadar yaptıkları tüm yatırımların ve uygulamaya koydukları projelerin ekonomik ve sosyal açıdan, başta Tire ve Küçük Menderes bölgesi olmak üzere Türkiye ekonomisine büyük katkıları olduğunu vurgulayan Eskiyörük, şunları söyledi: "Kooperatifimiz şimdiye kadar başarıyla hayata geçirdiği okul sütü projesinden, ucuz market zincirine, benzinlik ve oto lastik, akü satışına, yem satışından, silaj alım ve paketleme tesisine kadar üreticimizi her alanda desteklerken, bir yandan da tüketicimize ucuz ve kaliteli et ve süt ürünleri sunmaya devam ediyor. Uyguladığımız proje ve yatırımlar ile tüm ülkemize örnek olduğumuz gibi Avrupa'da da Türkiye'nin örnek kuruluşu olarak gösteriliyoruz. Bu projeler hem kooperatifimizin mali yapısını güçlendiriyor, hem de rekabet gücünü artırarak üreticimizin ayakta kalabilmesini sağlıyor" dedi. -ORGANİK SÜT İZMİR GENELİNDE RAFLARDAKİ YERİNİ ALIYOR- Türkiye'de bir ilke imza atarak organik süt üretimine başladıklarını söyleyen Eskiyörük, organik pastörize süt projesi konusunda tesis, imalat, tanıtım, pazarlama ve tüketiciye ulaştırılması yönünde tüm çalışmaların tamamlandığını, günde 4 ton organik süt üreteceklerini bildirdi. Eskiyörük, şu bilgileri verdi: "Ege'de organik süt üretimi yapan tek çiftlik var. Onun da kapasitesi yaklaşık 4 ton. Biz bu çiftliğimizden elde edilen organik sütü işleyerek tüketiciye sunacağız. Talebin kısa sürede artacağını biliyoruz. Ancak organik süt üretimi oldukça uzun süreli bir çalışmayı gerektiriyor. Organik süt üretimi yapabilmek için bugün altyapı oluşturmaya başlamış olsak, en erken üç yıl süre gerekli. Bizler üreticilerimizin şimdiden bu yönde çalışmalar yapmasını talep ediyoruz." -EN SAĞLIKLISI ORGANİK PASTÖRİZE SÜT- Organik pastörize sütün 72 ile 80 santigrat derece arasında kaynatıldığı için içindeki faydalı bakterilerin yaşamaya devam ettiğini hatırlatan Eskiyörük, pastörize sütü cam şişelerde İzmir genelindeki anlaşmalı marketlerde satışa sunacaklarını bildirdi. Eskiyörük, "Organik pastörize sütü sağlık açısından tüm halkımıza ısrarla öneriyoruz. Süt satışında cam şişe kullanarak hem bu sağlık zincirine katkı sağlamış olacağız, hem de tüketicinin aldığı ürünün içerisinde ne olduğunu görmesine izin vereceğiz. Öte yandan cam şişelerin depozitolu olduğu takdirde geri dönen şişelerin kullanımına ilişkin çeşitli endişeler olduğunu da öğrendik. Bu nedenle şişeler geri alınmayacak. Tüketicilerimiz artık rahatlıkla günlük, sağlıklı, güvenli ve ucuz organik pastörize süt tüketebilecek" diye konuştu.