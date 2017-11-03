'Organik oyuncak' ile dünyaya açıldılar

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Gaziemir Belediyesi\'nin dezavantajlı mahallelerinde oturan 45 kadın, belediyenin açtığı kursta \'organik oyuncak\' yapımını öğrendi. Almanya\'dan gelen makinelerle organik kumaştan bin 200 oyuncak yapan kadınlar, Almanya, Hollanda, Fransa, Norveç ve Finlandiya\'dan 700\'ü için sipariş aldı. Kadınlar, kooperatif kurarak, oyuncakları 30-250 TL\'den satacak ve aile bütçesine katkı sağlayacak.

Gaziemir Belediyesi\'nin öncülüğünde, İzmir Sivil Toplum Örgütleri (İSTÖP) platformunun desteğiyle \'organik oyuncak\' kursu açıldı. Herhangi bir işte çalışmayan 45 kadının katıldığı kurstaki dikiş makineleri, Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği\'nce satın alınarak, kursiyerlere verildi. Üç aylık kurs sonunda, kursiyer kadınlara sertifika verildi. Kursiyerler, eğitmenler eşliğinde yüzde yüz organik bin 200 oyuncak üretti. Almanya, Hollanda, Fransa, Norveç ve Finlandiya\'dan üretilen oyuncaklara talep gelince, belediye öncülüğünde kooperatif kurulması kararlaştırıldı. Kadınların, bu sayede oyuncakların tanesini 30-250 TL\'den satarak, aile bütçesine katkı sağlayacağı belirtildi.

Organik oyuncak kursunun eğitmeni Yusuf Tamer, oyuncakların hem kadınların ekonomik yönden gelir sağlamaları hem de çocuk sağlığı açısından önemli olduğunu söyledi. Kooperatif kurulduğunda oyuncak satışlarının gerçekleştirileceğini anlatan Tamer, kadınların bu sayede gelir sağlanacağını belirterek, şöyle konuştu:

“Kursta 1200 organik oyuncak ürettik. Oyuncakların 700 tanesini şimdiden yurt dışı için sipariş aldık. Bu oyuncaklar, yüzde yüz organik kumaştan üretildi. Üretilen oyuncaklar, çocukların sağlığı açısından da büyük önem taşıyor. Çocuklara hiçbir zararı yok, üstüne büyük faydaları var. Bazı oyuncakların içine pirinç gibi kiraz çekirdeği gibi şeyler koyduk. İçinde pirinç olan oyuncakla oynayan çocuklar, stres atarak, enerjilerini boşaltıyor. Kiraz çekirdeği olan oyuncak ise sıcak-soğuk tampon sağlıyor. Mikrodalga fırında ısıttığınız zaman çocuğunuzun ağrıyan karnına koyduğunuz da ağrıyı giderir. Şu anda yurt dışından talep var. Almanya, Hollanda, Fransa, Norveç ve Finlandiya gibi ülkelerden sipariş alıyoruz. Kooperatif kurulduğunda satışı gerçekleştireceğiz. Böylelikle kursiyerlerimiz, evlerine ek gelir sağlayacak.\"

Kursa katılan 55 yaşındaki ev kadını Asya Ay, evde oturmayı sevmediğini ve bir şeyler üretmek için kursa katıldığını belirterek, \"Ben 55 yaşındayım. \'Yaşlıyım\' diye hocamız, almak istemedi; ama ben ısrarla gelmek istedim. Burada gelip, bir şeyler üretiyoruz. Bu, bize mutluluk veriyor. Aynı zamanda evimize ekonomik olarak da katkı sağlıyor\" dedi.

Organik oyuncak yapma fikrinin kendisini heyecanlandırdığını dile getiren kursiyerlerden 46 yaşındaki Raziye Yıldız ise “Ben ev hanımıyım. Evde boş durmak yerine kursa katıldım. Burada, organik oyuncak yapmayı öğrendim. Evde otururken, sıkılıyordum. Burada yeni arkadaşlar tanıdım. Özgüvenimi kazandım. Hocama teşekkür ederim. Kooperatif kurulduğu zaman oyuncaklarımızı satacağız. Bu konuda da destek bekliyoruz\" diye konuştu. Kursiyerlerden Keziban Moralı da 2 senedir işsiz olduğunu, bu boşluğu doldurmak için kursa katıldığını belirterek, şunları söyledi:

\"Kursa beğenerek ve isteyerek katıldım. Gaziemir Belediye Başkanı\'mıza, İSTÖP Başkanı\'mıza, hocamıza teşekkür ediyorum. Ben, daha önce çalışıyordum. İki senedir işsizim. Bu boşluğu doldurmak için katıldım. Evde çocuklarımla ilgilenmek bile bu boşluğu doldurmaya yetmiyordu. Bir şeyler üretmenin mutluluğunu tattık. Çocuğu olan biri olarak organik oyuncağın farkını gördüm. Çocuklarımıza zararlı oyuncaklar yerine organik oyuncak veriyoruz. Bu kurs sayesinde evimize gelir de sağlayacağız.\"

FOTOĞRAFLI