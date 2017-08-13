'Organik hoşaf' fikrinin sahibi: Eleştiriler beni yıldıramaz; amacım Starbucks gibi olmak

TRT'nin bir girişimcilik yarışmasında finale kalmasıyla tartışma yaratan 'organik hoşaf' projesinin sahibi Kübra Ağca konuştu. Eleştirilerin kendisini yıldıramayacağını belirten Ağca "Amacım hoşafı Starbucks gibi zincir halinde satılan bir içecek haline getirmek" dedi.

Sabah’tan Erhan Öztürk’e konuşan Namık Kemal Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü mezunu Kübra Ağca, ağabeyinin ayrandan sonra hoşafı da milli içecek yapmayı önerdiğini, kendisinin de bu fikri beğenerek çalışmalara başladığını anlattı.

'Büyük beğeni aldı'

Ağbeyinin başvurusuyla yarışmaya katıldığını belirten Ağca, “Gıda mühendisi olduğum için bana bu fikir enteresan geldi. KOSGEB’de iki ay girişimcilik eğitimi almıştım. Çalışmalara evde birlikte başladık. Şeker ve herhangi bir tatlandırıcı kullanmadan doğal, organik hoşafı yaptık. Şeker yerine doğal bal kullandık. Sonra programdan çağırdılar. Büyük beğeni aldı” diye konuştu.

'Beni eleştiriler yıldıramaz'

Programdan sonra çok sayıda küfür aldığını, kıyafeti nedeniyle sorgulandığını belirten Ağca, yine de yolundan dönmeyeceğini vurguladı ve şunları söyledi:

“Bu eleştiriler beni yıldırmaz. Tam tersi kamçıladı. Ailem ve arkadaşlarımdan büyük destek gördüm. Hepsine cevabımı milli içeceğimiz olacak hoşafın raflarda yer almasıyla vereceğim.”

'Eleştirenler gizli gizli içecek'

Yarışmada projesine ticari potansiyeli olduğu için destek verildiğini kaydeden Ağca, hedeflerini de şöyle anlattı: “Amacım hoşafı Starbucks gibi zincir halinde satılan bir içecek haline getirmekti. Bunu yaparken de katkı maddesi, beyaz şeker, kimyasal prosesler kullanmadık. O yüzden organik denildi. Hoşafın ayrandan sonra ikinci milli içeceğimiz olacağından eminim. Beni eleştirenlere en iyi cevabı organik hoşafın kendisi verecek. Hatta eleştirenleri gizli gizli organik hoşaf satın alıp içerken yakalayacağımdan eminim.”