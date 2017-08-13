T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Organik hoşaf' fikrinin sahibi: Eleştiriler beni yıldıramaz; amacım Starbucks gibi olmak

"Hatta eleştirenleri gizli gizli organik hoşaf satın alıp içerken yakalayacağımdan eminim"

13 Ağustos 2017 02:34

TRT'nin bir girişimcilik yarışmasında finale kalmasıyla tartışma yaratan 'organik hoşaf' projesinin sahibi Kübra Ağca konuştu. Eleştirilerin kendisini yıldıramayacağını belirten Ağca "Amacım hoşafı Starbucks gibi zincir halinde satılan bir içecek haline getirmek" dedi.

Sabah’tan Erhan Öztürk’e konuşan Namık Kemal Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü mezunu Kübra Ağca, ağabeyinin ayrandan sonra hoşafı da milli içecek yapmayı önerdiğini, kendisinin de bu fikri beğenerek çalışmalara başladığını anlattı.

'Büyük beğeni aldı'

Ağbeyinin başvurusuyla yarışmaya katıldığını belirten Ağca, “Gıda mühendisi olduğum için bana bu fikir enteresan geldi. KOSGEB’de iki ay girişimcilik eğitimi almıştım. Çalışmalara evde birlikte başladık. Şeker ve herhangi bir tatlandırıcı kullanmadan doğal, organik hoşafı yaptık. Şeker yerine doğal bal kullandık. Sonra programdan çağırdılar. Büyük beğeni aldı” diye konuştu.

'Beni eleştiriler yıldıramaz'

Programdan sonra çok sayıda küfür aldığını, kıyafeti nedeniyle sorgulandığını belirten Ağca, yine de yolundan dönmeyeceğini vurguladı ve şunları söyledi:

 “Bu eleştiriler beni yıldırmaz. Tam tersi kamçıladı. Ailem ve arkadaşlarımdan büyük destek gördüm. Hepsine cevabımı milli içeceğimiz olacak hoşafın raflarda yer almasıyla vereceğim.”

'Eleştirenler gizli gizli içecek'

Yarışmada projesine ticari potansiyeli olduğu için destek verildiğini kaydeden Ağca, hedeflerini de şöyle anlattı: “Amacım hoşafı Starbucks gibi zincir halinde satılan bir içecek haline getirmekti. Bunu yaparken de katkı maddesi, beyaz şeker, kimyasal prosesler kullanmadık. O yüzden organik denildi. Hoşafın ayrandan sonra ikinci milli içeceğimiz olacağından eminim. Beni eleştirenlere en iyi cevabı organik hoşafın kendisi verecek. Hatta eleştirenleri gizli gizli organik hoşaf satın alıp içerken yakalayacağımdan eminim.”

 

ETİKETLER

hoşaforganikkübrastarbuckseleştirikamçıladıtrt

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Prof.Dr. Ersan Şen nefes nefese kaldı; "en fazla burada ölürüz"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24