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ORGAN TİCARETİNE 10 AY SONRA İDDİANAME ANTALYA (A.A)

21 Temmuz 2010 13:38

-ORGAN TİCARETİNE 10 AY SONRA İDDİANAME  ANTALYA (A.A) - 21.07.2010 - Antalya polisinin, 6 ilde, suç örgütü oluşturarak organ ticaretine aracılık yaptıkları iddiasıyla geçen yıl Eylül ayında düzenlediği operasyondan 10 ay sonra Antalya Cumhuriyet Savcılığınca 7'si tutuklu 59 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Antalya, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Afyonkarahisar ve Eskişehir'de geçen 29 Eylülde gözaltına alınan ve 2 Ekimde ''Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak'', ''Doku ve organ ticareti yakmak'' suçlamalarıyla tutuklanan 7 sanık ile çoğunluğu organlarını para karşılığı sattığı, satın alarak organ nakli olduğu ya da satışa aracılık yaptığı iddia edilen 52'si tutuksuz, toplam 59 sanık hakkında hazırlanan iddianame Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. Soruşturma savcısı Sabri Yılmaz tarafından organ ticaretine karıştığı ileri sürülen tüm kişiler ile teknik ve fiziki takiple ortaya çıkarılan suç örgütünün yöntemlerinin tespitine yönelik çalışmaların ardından hazırlanan iddianame 96 sayfadan oluştu.  Mahkemenin iddianame kabulüne yönelik değerlendirme süreci devam ediyor.

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