-ORGAN TİCARETİ İDDİASINA DAVA AÇILDI ANTALYA (A.A) - 30.07.2010 - Antalya polisinin, suç örgütü oluşturarak organ ticaretine aracılık yaptıkları iddiasıyla geçen yıl Eylül ayında 6 ilde düzenlediği operasyondan 10 ay sonra Antalya Cumhuriyet Savcılığınca 7'si tutuklu 59 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Antalya, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Afyonkarahisar ve Eskişehir'de geçen 29 Eylülde gözaltına alınan ve 2 Ekimde Antalya'da ''Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak'', ''Doku ve organ ticareti yapmak'' suçlamalarıyla tutuklanan 7 sanık ile para karşılığı organ satan ya da satın alan veya satışa aracılık ettiği öne sürülen 52'si tutuksuz, 59 sanık hakkında hazırlanan 96 sayfalık iddianamede, suç örgütünün elebaşı olduğu iddia edilen tutuklu sanık Mehmet Günay hakkında, 21 ayrı suçlama yer aldı. Savcı Sabri Yılmaz tarafından hazırlanan iddianamede, Antalya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden emekli olan Günay'a ''Organ ticareti yapmak ve aracılık etmek'', eylemini suç örgütü kurarak gerçekleştirdiği iddiasıyla ''Teşekkül halinde organ ve doku ticareti yapmak ve aracılık etmek'', kişilerin ekonomik ve sosyal zorluklarından yararlanarak eylemi gerçekleştirme yöntemiyle de ''İnsan ticareti yapma'' suçlamaları yönetildi. Günay'ın, 21 ayrı suçlama nedeniyle 216 yıldan 393 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianamede diğer tutuklu sanıklar 50'şer yıldan başlayan hapis cezaları talebiyle yargılanacak. Afyonkarahisar'ın Kışlacık köyündeki çok sayıda vatandaşın böbreklerini sattığının ortaya çıktığı operasyonla ilgili iddianamede, 52 sanık ise tutuksuz yargılanacak. Savcı Yılmaz, organını satan, satın alan ya da aracılık yapan bazı sanıklarla ilgili bazı suç maddelerinde ise TCK 25/2 maddesindeki ceza indirimin uygulanmasını talep etti. Günay haricindeki tutuklu sanıkların tamamının böbreklerini sattığı tespit edilirken, tutuksuz sanıklar arasında yer alan, böbreklerini satan ya da satın alarak nakil olduğu öne sürülen bazı sanıklar ise davada mağdur şüpheli olarak yargılanacak. Böbreklerini satan bazı mağdur şüphelilerin paralarının bir kısmını alamadıklarına yönelik beyanları ve itirafları da iddianamede yer alırken, Mehmet Günay'ın suçlamaları kabul etmediği, genellikle de susma hakkını kullandığı kaydedildi.