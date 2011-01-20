-ORGAN TACİRLERİNE "AV MEVSİMİ" OPERASYONU ADANA (A.A) - 20.01.2011 - Adana ve Antalya Emniyet Müdürlüklerinin ortaklaşa 11 ilde düzenledikleri operasyonda, organ ticareti yaptıkları iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osman K'nin (46) elebaşılığını yaptığı çetenin organ ticareti yaptığını belirledi. Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile çeteyi 2010 yılı Haziran ayından itibaren takibe alan polisler, Adana, Antalya, İstanbul, Batman, Ankara, Şırnak, Bursa, Kocaeli, Mersin, Hatay ve Bingöl'de 46 adrese ''Av Mevsimi'' ismi verilen operasyon kapsamında eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan soruşturmada zanlıların maddi durumu iyi olmayanların böbreklerini 10-15 bin liraya satın aldığı ve 20-25 bin liraya ihtiyaç sahipleri sattıkları belirlendi. Zanlıların bu yolla 7 kişiden organ alıp, nakil yaptırdıkları, maddi durumu çok iyi olmayan alıcılar için de taksit imkanı sundukları tespit edildi. Zanlıların sahte belge düzenleyerek donör ile hastayı akraba gibi gösterdikleri ve bu sayede başvurdukları Ankara, İstanbul ve Antalya'daki hastanelerde ameliyat yaptırdıkları öğrenildi. Bu arada, soruşturma kapsamında 21 kişinin de organ sattıkları ve aldıkları gerekçesiyle emniyette ifadesine başvurulduğu kaydedildi. Suçlamayı kabul etmeyen bazı kişilerin organlarını bağışladıklarını söyledikleri, bazılarının ise borcu olduğu için organını sattığını belirtiği, organ satanlar arasında ise evli bir çiftin de bulunduğu bildirildi. Emniyet Müdürlüğünde sorgusu tamamlanan Osman K, S.G, M.E.Ş, M.A, A.D, A.T, A.E, A.A, Ş.T, M.Ö, M.T ile F.T. ''organ ticareti yapmak ve aracılık etmek, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve üye olmak, resmi belgede sahtecilik'' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.