-ORGAN TACİRLERİNDEN GECEKONDU VAADİ ŞAM (A.A) - 06.10.2010 - Suriye'nin Halep kentinde güvenlik birimlerince yapılan operasyonda, organ ticareti yapan bir çetenin 11 üyesi yakalandı. El Vatan gazetesinin haberine göre, çetenin kurbanlarına "böbrek karşılığı gecekondu veya düğün masraflarını karşılama" gibi vaatlerde bulunarak, "böbrek bağışlama sözleşmesi" imzalattıkları tespit edildi. Güvenlik birimlerinin düzenlediği operasyonun ardından edinilen ilk bilgilere göre, 11 kişilik çetenin 26 yaşında okuma-yazması olmayan Fadia adlı bir kadın tarafından yönetildiği belirlendi. Fadia adlı kadının ve çete üyelerinin, maddi ihtiyaç sahibi insanları ve gecekondu mahallelerinde yaşayan çocukları kurban olarak seçtiği, ameliyatın yapılacağı Kahire'ye gönderdikleri ortaya çıktı. Çetenin son bir yıl içinde 150 kişiyi bu yolla Mısır'a gönderdiği ve alınan böbreklerin Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki alıcılara satıldığı tespit edildi. Çetenin her bir böbrek için 6 bin dolar aldığı ve bu parayı kendi aralarında paylaştığı belirtildi. Polis araştırmasında ortaya çıkan yeni detaylar, böbreğini bu yolla satan kişilerden bazılarının çete ile ilişkilerinin devam ettiğini ve çeteye buldukları her yeni kurban karşılığında para aldıklarını ortaya koydu. Böbreklerini satan kişilerin çoğunlukla birbirlerini tanıdıkları, akraba veya arkadaş oldukları belirtilirken, bu kişilerin Halep'in gecekondu semtlerinde yaşadıklarına, eğitim ve ekonomik düzeylerinin düşük olduğuna dikkat çekildi.