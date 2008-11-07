Organ taciri Dr. yine sahnede

Kosova’da, Türkiye’den giden bir gencin 20 bin dolar karşılığından böbreğinin İsrail vatandaşına nakledilmesi skandalında tanıdık bir isimde karıştı. Adını yasadışı organ nakli yapmakla duyuran doktor Yusuf Erçin Sönmez'i bu kez Kosova polisi arıyor.



Kosova Polis Sözcüsü Veton Elsani, Dr. Sönmez'in yakalanması için her türlü çabayı gösterdiklerini belirtti. Elsani, soruşturma kapsamında Sağlık Bakanlığı Müsteşarı'nın da tutuklandığını vurguladı.



İzinsiz nakil ve sabıkalı doktor



Başkent Priştine'nin 4 kilometre dışında kurulan “Medikus” isimli özel hastanede izinsiz organ nakli yapıldığı ihbarı üzerine Kosova polisi harekete geçirdi. Hastanenin sahibi, üroloğu ve izin belgesini imzalayan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı tutuklanırken, olaya karıştığı belirlenen sabıkalı Dr. Yusuf Elçin Sönmez bulunamadı.



Dr. Erçin kırmızı bültenle aranacak



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Polis Sözcüsü Elsani, “Yusuf Elçin Sönmez'i iki gün içinde yakalayıp tutuklayamadığımız takdirde kırmızı bültenle arayacağız. Bunun yanı sıra Kosova Sağlık Bakanlığı Müsteşarı İlir Recayi'yi de tutukladık. Çünkü bakanın bilgisi dışında organ nakli için izin belgesi imzalamış”dedi.



Türk genci böbreğini 20 bin dolara sattı



Türkiye'den gelen 23 yaşındaki bir gencin 20 bin dolar karşılığında böbreğini sattığını ve böbreğin bir İsrail vatandaşına nakledildiğini kaydeden Elsani, şunları söyledi:

“Türkiye'den gelen genci havaalanında tutukladık. Çalışmalar sürüyor. Soruşturmanın ilerleyen evreleri, Kosova'da organ mafyası bulunup bulunmadığını gösterecek.”



Kosova Sağlık Bakanlığı Başmüfettişi Zef Komoni, durumun kontrol altında olduğunu, polisle ortak çalıştıklarını söyledi.



Türk gencinden böbrek alan İsrail vatandaşının da Priştine Üniversitesi Üroloji Bölümü'nde yattığı bildirildi.

