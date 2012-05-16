'Organ naklinde sıra kayırma yapan şebeke var'

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Okan Atay, organ nakli, suni döllenme ve kök hücre nakli konularında bilimsel ilerlemelerin yanı sıra, bazı ahlaki ve hukuksal sorunların da ortaya çıktığını söyledi. Atay, organ bekleme sırasında bazı suistimallerin ve sıra kaydırmaların yaşandığını öne sürdü.

Vedat Doğan'ın Milliyet'te yer alan haberine göre, dünyanın birçok bölgesinde organ ticareti yapıldığını, bu işi organize eden şebeke olduğunu, bu şebeke içinde doktorların da bulunduğunu belirten Atay, ”Organ bekleme sırasında maalesef sıra kaymalar olduğunu biliyorum. Bazı suistimaller var, sıra kaymalar var. Organ ticaretiinde verici, alıcı, bu işi organize eden bir şebeke ve maalesef doktorlar da var.

Bir böbrek 2-3 bin dolara alınıp 100 bin dolara satılabiliyor. Böbrek vericisi kısa bir süre sonra taburcu ediliyor. Artık onun işi bitmiştir. Enfeksiyon sonucu ölebilir ama bunlar dikkate alınmıyor. Hindistan ve Rusya’da önemli sayıda kaçak böbrek nakli ve ticareti yapılıyor. Organ naklinde en çok parayı aradaki şebeke üyeleri kazanıyor, talep var, arz var bu işin ticareti var” diye konuştu.

Nakilde aile baskısı

Atay, organ nakli konusunda toplumda ailevi baskıların da ortaya çıktığını belirterek, ”Sporcu bir gencin kardeşi böbrek hastası. Aile bu gence ’böbreğini ver kardeşini kurtar’ diyor. Sporcu genç, baskı karşısında böbreğini veriyor ama spor hayatı da son buluyor. Çok insani bir durum olan böbrek naklinde, ciddi sorunlar da ortaya çıkıyor” dedi. Organ nakilleri sırasında vücudun bağışıklık sisteminin zayıflatıldığına da dikkat çeken Atay, ”Organ nakli yapılan hastanın bağışıklık sistemi zayıflayınca enfeksiyon riski artıyor. Bir hastaya 2 kol ve 2 bacak naklederseniz kalp bu yükü kaldıramaz. Bağışıklık sistemi zayıflayan hasta hayatını kaybedince ise ’mantar enfeksiyonundan kaybettik’ demek de doğru olmaz. Bu risklerin olduğu bilinmelidir” diye konuştu.