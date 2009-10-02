Organ nakli bakanlık kontrolünde

Sağlık Bakanlığı, Afyon'da ortaya çıkan organ skandalına el koydu. Bilimsel Kurulu toplayan bakanlık, organ nakliyle ilgili sert önlemler aldı.

- Akraba dışı organ nakillerinde, organ bağışlayan ve alan kişiler arasında herhangi bir menfaat ilişkisi olup olmadığı incelenecek.

Akdağ: Akraba dışı organ nakli yasaklanabilir

Böbreğini satan köy

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, canlı yayın konuğu olduğu Habertürk'te organ nakillerinde yaşanan usulsüzlüklerle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bakan Akdağ, yerel etik kurullarının organ nakli onay yetkisinin durdurulduğunu açıkladı. Akdağ, usulsüz işlem yaptığı tespit eidlen hastanelerin lisansının iptal edileceğini belirterek şunları söyledi: "Yerel etik kurulların yetkisi durduruldu. Hastanenin etik krulu karar veriyordu. Ortada bize göre menfaat ilişkisi yok, bu nakil yapılabilir diyordu. Bundan sonra önce bölgesel etik kurulları daha sonra merkezi etik kurulu vasıtasıyla onay verilecek. Para karşılığı organ nakli yapıldığını tespit edersek hastanelerin lisansını iptal ederiz. İnsanların organlarının parayla satılmasına müsade etmeyeceğiz. Müfettişler olayları soruşturmaya başladı. Akraba olmayan vericilerden yapılan nakillerin para karşılığı yapılanların fazla olmamasını diliyoruz."Bakan Akdağ Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Acil Diş Polikliniği açılış törenine gelişinde sorularıyanıtlamış, akraba dışı organ naklinin yasaklanmasının gündemlerinde olduğunu, bunun için bir taraftan bilimsel kurulun çalışmalarının, bir taraftan da Teftiş Kurulu'nun vereceği ilk bilgilerin belirleyici olacağını belirtmişti.Akdağ, Afyon'daki olayla ilgili olarak savcılığın bir soruşturma yürüttüğünü, bakanlık olarak kendilerinin de meseleyi takibe aldıklarını söyledi.Bugün ilgili bilim kurulunun toplanacağını bildiren Akdağ, 'Aslında kural şöyleydi: Beyin ölümü olan kişilerden, kadavradan organ nakli yapılabilir. Ayrıca yakın akrabalardan organ nakli yapılabilir. Akraba olmayanlardan organ nakli yapılabilmesi için organ naklini yapan ilgili hastanelerin etik kurullarının burada bir para, menfaat ilişkisi olmadığına kanaat getirmesi, bunu kayıt altına alması gerekiyor ki organ nakli yapılabilsin. Belli ki bu mekanizmada birtakım aksamalar olmuş. Özellikle etik kurulların bu konuda çok dikkatli davranmasını beklerdik. Şimdi ben derhal Teftiş Kuruluna talimat verdim, süratli bir inceleme yapıyoruz. Bir taraftan da bilim kurulunu topluyoruz. Bakanlık olarak 1-2 gün içinde yapılması gerekenleri yapacağız' dedi.'Akraba dışı organ naklinin yasaklanması söz konusu olabilir mi?' sorusuna da Akdağ, 'Bu şu anda gündemimizde. Bir taraftan bilimsel kurulun çalışmaları, bir taraftan da Teftiş Kurulunun bize vereceği ilk bilgiler bunun için belirleyici olacak' yanıtını verdi.Tamamen insani sebeplerle akraba olmayanlardan da organ naklini ilgili bilimsel kurulların uygun bulduğunu hatırlatan Akdağ, "Ama söylediğim gibi arada, menfaat ilişkisinin kurulmaması şart. Menfaat ilişkisi kurulduğu zaman iş bir organ alım satımına, ticaretine, aracılara, komisyonculara döner ki çok kötü bir şey olur. Dolayısıyla bu olayda da ilk bulgular buna benzer birtakım şeylerin yapıldığına işaret ediyor. Gerekenleri derhal yapacağız" şeklinde konuştu.Akdağ, bir başka soru üzerine, bilim kurulunun bugün karar alması halinde bir açıklama yapılabileceğini ama Teftiş Kurulunun ilk izlenimlerini almak istediğini, bütün sürecin 1-2 gün süreceğini bildirdi.Antalya başta olmak üzere 6 ilde düzenlenen operasyonda organ ticareti yapan ve ticarete karıştığı iddia edilen 39 kişi gözaltına alınmış; 10 kişilik çetenin para karşılığında organ bekleyen hastalara verici buldukları iddia edilmişti.Organ ticareti operasyonuyla gözler borçları için böbreklerini sattığı iddia edilen Ayfon'daki Kışlacık köyü sakinlerine çevrildi.Köylülerden kimilerinin çocuklarını evlendirmek kimilerinin ise kredi kartı borçlarını ödemek için böbreklerini sattıkları belirtiliyor.