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Organ mafyası operasyonunda 7 tutuklama

02 Ekim 2009 23:28

Antalya polisinin 6 ilde düzenlediği operasyonda, suç örgütü oluşturarak organ ticaretine aracılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Antalya, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Afyonkarahisar ve Eskişehir'de düzenlenen operasyonla organ ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan zanlıların adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen Mehmet G ile Halil Ö, Mehmet Y, İsmail G, Ahmet Ö, Halil İbrahim T, ve Hasan T. nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Zanlılardan A.Ö. ve M.D. savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekiplerinin, son dört aydır etik kurul onayı alınarak bir üniversite hastanesi ve özel bir hastanede yapılan bazı böbrek nakillerinin, organ satışıyla gerçekleştiğini tespit etmesi üzerine soruşturma başlatılmış ve 6 ilde 39 noktaya eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmişti.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 kişi, ''Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak'' ve ''Doku ve organ ticareti yakmak'' suçlamalarıyla adliyeye sevk edilmişti.

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