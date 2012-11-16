Organ kaçakçılığına uluslararası soruşturma!

Dünyada önemli bir sorun olan ve giderek büyüyen organ kaçakçlığı hakkında uluslararası soruşturma açılacağı bildirildi.

Avrupa Komisyonu'nun finanse edeceği üç yıllık soruşturmanın Hollanda'daki Erasmus Tıp Merkezi yürüteceği açıklandı.

Romanya, İsveç, Bulgaristan ve İspanya'dan araştırmacıların da katkıda bulunacağı ifade edildi. Söz konusu projeye, AB'nin polis teşkilatı Europol ile BM Uyuşturucu ve Suç Dairesi de destek vereceği kaydedildi.

Türkiye'de de sık sık gündeme gelen organ mafyası kapsamında, eylül ayında Antalya'da yaklaşık 50 sanık, 260 yılı aşkın hapis cezasına çarptırılmıştı.

Son dönemde benzer davaların ise Kosova, ABD, Çin, Güney Afrika, Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'te de görüldüğü belirtildi.



Organ turizmi



Erasmus Tıp Merkezi'nin internet sitesinde yer alan bir açıklamada "organ turizmine" dair bulguların da arttığı kaydedildi.

Organ turizmi, hastaların satın alınmış olabilecekleri bir organın naklini yaptırmak için yurtdışına gitmelerini tanımlamak için kullanılan bir ifade olarak belirtiliyor.

Açıklamada, "İster zorlanmış olsunlar, ister gönüllü, bağışçılar genelde insan kaçakçılığının da kurbanları oluyor. Ancak bu vakaların ne kadar sıklıkla yaşandığı, bu ticarete karışan örgütlerin, doktorların ve diğerlerinin ne şekilde faaliyet gösterdiği bilinmiyor." şeklinde ifade edildi.

Soruşturmada elde edilen bulguların 2014'te uluslararası bir konferansta tartışılacağı duyuruldu.