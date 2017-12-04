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Dünya

Organ bekleyen Charlie bebek sağlıklı kalbe kavuştu

8 haftalık Charlie bebek Avrupa'nın organ bekleyenler listesinin en küçük üyesiydi

04 Aralık 2017 16:58

İngiltere’de AB’nin organ bekleyenler listesinin en küçük üyesi olan Charlie bebek için en uygun kalp bulundu. Ameliyatı gerçekleştirilen Charlie bebek 8 haftanın sonunda sağlıklı bir kalbe kavuştu.

Habertürk'te yer alan habere göre İngiltere’de 8 haftalık bebeğe, 9 saatlik ameliyat sonucu kalp nakledildi. 2 Ekim’de New Castle’da dünyaya gelen Charlie’nin rahatsızlığı, annesi Tracie Douthwaite 20 haftalık hamileyken ultrasonla teşhis edildi. Kalbin büyümesini ve gelişmesini önleyen rahatsızlık nedeniyle Charlie’nin yaşamına devam edemeyeceğini değerlendiren doktorları, doğumdan sonra ameliyata karar verdi. 2.86 kilogram ağırlığında dünyaya gelen bebek 8 haftalık bir sürecin ardından uygun kalp bulunması üzerine ameliyata alındı.

Charlie, Avrupa Birliği’nde organ nakli bekleyenler listesinin en küçük üyesiydi. Sadece İngiltere’de 6 bin 500 kişi organ sırası bekliyor. Ülkede geçen yıl 500 kişi uygun organ bulunamadığı için hayatını kaybetti.

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