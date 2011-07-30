Org. Özel’in yolu geçen yıl açılmıştı

T24 - Genelkurmay Başkanlığı görevine getirilecek olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Necdet Özel, geçen yılki YAŞ’ta emekli Genelkurmay Bşakanı Org. İlker Başbuğ tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na önerilmişti. Ancak Org. Özel, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atandığında Genelkurmay Başkanlığı yolu kapanacağı gerekçesiyle bu öneri Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından reddedilmişti.



Genelkurmay Başkanlığı görevine getirilecek olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Necdet Özel ile ilgili bugüne ışık tutacak en kritik tartışma geçen yılki YAŞ’ta yaşandı. Jandarma Genel Komutanlığı’na atanan Özel’in TSK teamülleri doğrultusunda 2011’de Kara Kuvvetleri Komutanı, 2013 yılında ise Genelkurmay Başkanı olarak atanması bekleniyordu. Ancak geçen yılki YAŞ’ta Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ilişkin kriz yaşanması üzerine Özel, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na önerildi. Bu öneri Özel’in “Genelkurmay Başkanlığı yolunun kapanacağı” gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından reddedildi. Bunun üzerine hükümetin Özel ismine sıcak baktığı, 2013’te Genelkurmay Başkanı olmasının önünü açtığı yorumları yapıldı.

Hükümet de beğenmişti



Özel 2008-2010 yılları arasında terörle mücadele büyük öneme sahip olan 2. Ordu Komutanlığı’nda büyük başarıyla görev yapmış ve askeri çevrelerin yanı sıra hükümetin de beğenisini kazanmıştı. Özel’in, geçen yıl Malatya’daki 2. Ordu Komutanlığı devir teslim törenindeki konuşması yankı bulmuştu. Özel konuşmasında şunları kaydetmişti:





“Görev sürem içerisinde bölücü terörle mücadeleyi tamamen hukuk kuralları içinde yürüttük. Hukuk dışı hiç bir faaliyete izin vermedik. Bir başka ifadeyle hiçbir şeyin üzerini örtmedik. Bunun huzuru içindeyim.”



Orgeneral Koşaner, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu ile birlikte 20 Şubat’ta Hasdal Askeri Cezaevi’nde tutuklu bulunan “Balyoz Darbe Planı” davası sanıklarına yaptığı ziyarette, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Necdet Özel’in bulunmaması dikkat çekmişti.





Ankara’da 1950’de doğan Org. Özel, 1969 yılında Kara Harp Okulu’ndan (KHO), 1970 yılında Piyade Okulu’ndan mezun oldu. 1995 yılında tuğgeneralliğe, 1999 yılında tümgeneralliğe, 2003 yılında korgeneralliğe, 2007 yılında orgeneralliğe terfi eden Özel, önce Ege Ordusu Komutanlığı 2008’te ise 2. Ordu Komutanlığı görevine atandı. Neriman Kamuran Özel ile evli olan ve İngilizce bilen Orgeneral Özel’in bir çocuğu var.

İSTİFA EDEN KOMUTANLARIN PORTRESİ:

‘O mevki şereftir’ demişti



Org. Işık Koşaner (G.Kurmay Başkanı)



1945’te İzmir’de doğdu. 1965’te Kara Harp Okulu’ndan, 1966’da Piyade Okulu’ndan mezun oldu. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’na takım komutanı olarak katılmış, kendisinden önceki Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ ile de burada tanışmıştı. Genelkurmay Özel Harp Dairesi Kurmay Başkanlığı ve Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı Kurmay Başkanlığı yaptı. Ege Ordu Komutanlığı ve Genelkurmay 2. Başkanlığı yaptıktan sonra 2006’da Jandarma Genel Komutanlığı’na, 2008’de Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na getirildi. 2010’da yılında Genelkurmay Başkanlığı’na atandı. Genelkurmay Başkanlığı döneminde haftalık olağan toplantıları iptal etmesiyle tanındı. Koşaner, geçen yıl YAŞ öncesi mart ayında henüz Kara Kuvvetleri Komutanı olduğu dönemde, “Bazı akıllarda Orgeneral İlker Başbuğ’un yaşanan süreç itibarıyla en şanssız Genelkurmay Başkanı olduğu yorumu mevcut. 30 Ağustos’tan sonra o koltuğa oturma ihtimali sizi ürkütebilir mi?” sorusu üzerine “O mevki şereftir, öyle bir his mümkün mü? Hiçbir subay böyle bir şey düşünmez” yanıtını vermişti.





Tankları yürüten komutan

Org. Erdal Ceylanoğlu (Kara Kuv.):

Türkiye siyasi tarihine ‘Demokrasi-ye Balans Ayarı’ olarak geçen 28 Şubat sürecinde Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanı olarak görev yaptığı sırada tankları yürüten komutan olarak geçti. 1945 yılında Kayseri’de doğan Ceylanoğlu, 1992 yılında tuğgeneralliğe terfi ettikten sonra, bu rütbeyle Kara Kuvvetleri Eğitim ve Okullar Daire Başkanlığı ve 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı görevlerinde bulundu. 2007’de orgeneralliğe terfi eden Ceylanoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na kimin getirileceğine yönelik askerle hükümet arasındaki çekişmenin yaşandığı kritik Yüksek Askeri Şura’da Kara Kuvvetleri Komutanlı-ğı’na getirilmişti. Bu yıl görev süresi dolduğu için emekliye ayrılacaktı.





Kıbrıs Harekatı’na katıldı

Org. Hasan Aksay (Hava Kuv.):

1947 yılında İzmir Ödemiş’te doğdu. 1974’te Kıbrıs Barış Harekatı’na katıldı. 1994’te tuğgeneralliğe, 1998’de tümgeneralliğe, 2002’de korgeneralliğe terfi ettie. 2007’de orgeneral rütbesi aldıktan sonra Harp Akademileri Komutanı oldu. 25 Ağustos 2009 itibariyle Hava Kuvvetleri Komutanı oldu. İki yıllık görev süresi boyunca Hava Kuvvetleri personeline yönelik davalar nedeniyle sarsıldı. Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı’nın tutuklanması nedeniyle görev süresinin bir yıl uzatılabileceği konuşulan Aksay Milliyet’e “YAŞ’tan sonra yapılan atama ile 2 yıl için göreve getirildim. Bunun dışında başka bir şey bilmiyorum” demişti.





TSK Şeref Madalyası sahibi

Ora. Uğur Yiğit (DenIz Kuv.):

1945 İstanbul doğumlu. 1964’te Deniz Harp Okulu’ndan mezun olduktan sonra Donanma’nın çeşitli gemilerinde branş subaylığı ve bölüm amirliği görevlerinde bulundu. TCG MUAVENET II. Komutanlığı yaptı, 1992 yılında tuğamiralliğe terfi etti. 1992 - 1994 arasında Deniz Harp Okulu Komutanlığı yaptı, ardından İtalya’daki NATO Karargahı Plan Prensipler Başkanlığı görevini yürüttü. 2002’de koramiralliğe terfi etti. 2003 - 2005 arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı, 2005 - 2007 arasında Kuzey Deniz Saha Komutanlığı görevlerinde bulundu. 30 Ağustos 2007’de oramiral oldu, TSK Şeref Madalyası sahibi Yiğit evli ve iki çocuk babası.



