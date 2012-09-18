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Org. Özel'in ayakkabısına zift yapışmış

Org. Necdet Özel'in ayakkabısının altında delik olduğu iddiaları yalanlanarak, siyah lekenin zift olduğu belirtildi

18 Eylül 2012 15:45

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Martin Dempsey’i karşılama töreni sırasında ayakkabısının tabanından objektiflere yansıyan siyah lekenin delik değil zift olduğu ortaya çıktı.

Turan Yılmaz'ın www.hurriyet.com.tr'deki haberinde; güvenilir kaynaklardan alınan bilgilere göre, dünkü resmi karşılama öncesinde tören alanında yeni ziftleme yapıldı, Özel’in ayakkabısının tabanına da bu yeni ziftlemenin lekesi yapıştı. Bu lekenin objektiflere yansımasına da, Özel’in törende giydiği ayakkabının tabanının kösele olması yol açtı. Törende Özel ile yan yana yürüyen Dempsey’i ise aynı görüntüyü vermekten giydiği kauçuk tabanlı ayakkabısı kurtardı.


Org. Özel tepki gösterdi


Genelkurmay Başkanı Özel de Genelkurmay Karargahı’nda bu sabah kurmaylarıyla yaptığı toplantıda da, ayakkabısının tabanındaki bu zift lekesinin delik ayakkabı giydiği şeklinde yansıtılmasına tepki gösterdi. Özel, Genelkurmay Başkanı olarak normal bir zamanda bile böyle bir görüntü vermesinin düşünülemeyeceğini söyledi. Özel, bu olayın ise ABD Genelkurmay Başkanı gibi önemli bir konuğun ağırlandığı bir günde gündeme getirildiğine dikkat çekerek, “Böyle bir günde böyle bir şeyin verilmesi büyük haksızlık” dedi.

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