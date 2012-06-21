T24 LogoT24 Logo
Gündem

Org. Necdet Özel'den Kandil'e operasyon için üç şart

Orgeneral Özel “Ağır kayıplar da olabilir. Kamuoyu da buna hazırlıklı olmalı” diye konuştu

21 Haziran 2012 12:52

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in, Kandil Dağı’na operasyon yapmanın üç şarta bağlı olduğunu söylediği öğrenildi. Devlet kararının yanı sıra ABD’nin de ikna edilmesinin gerekli olduğunu vurgulayan Özel, “Ağır kayıplara karşı da kamuoyu hazırlıklı olmalı” dedi.
 
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici başkanlığındaki bir heyet, Dağlıca saldırısından bir gün önce Genelkurmay Karargahı’nda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ile bir araya geldi.

BBP eski lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopter kazasıyla ilgili yapılan görüşmede Özel, gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Radikal gazetesinin BBP heyetinin açıklamasına dayandırarak verdiği habere göre; Orgeneral Necdet Özel, Kandil Dağı’na gidiş için belli şartların olduğunu söyledi.

Uludere olayında ölenler arasında ‘silahlı teröristler’ bulunduğunu savunan Özel’in, “Biz ulaştığımızda silahlar toplanmıştı. Bu gerçekler yakında ortaya çıkar” dediği öğrenildi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), PKK’nın üssü olan Kandil’i yok edebilecek güce sahip olduğunu anlatan Özel, Kandil’e vurabilmenin 3 şarta bağlı olduğunu anlattı. Özel bunları, ‘devlet kararı olması, ABD’nin ikna edilmesi ve muhtemel ağır kayıplara karşı kamuoyunun hazırlıklı olması’ olarak aktardı.

Genelkurmay Başkanlığı’nın Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanmasına soğuk yaklaşan Necdet Özel, gerekçe olarak 27 Mayıs darbesini gösterdi. Necdet Özel, terörle mücadele eden askerlere de tıpkı MİT Müsteşarı’na tanınan yasal koruma kalkanı gerektiğini savundu.

BBP eski lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopter kazasıyla ilgili yapılan görüşmede Özel, gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalar yaptı. BBP kanadının aktardığı bilgilere göre Özel Paşa şunları söyledi:

Kandile girmenin 3 şartı: Görüşmede BBP lideri Destici, “Kandil’e niye girmiyoruz?” diye sordu. Orgeneral Özel, Silahlı Kuvvetlerin Kandil’i etkisiz hale getirecek güce sahip olduğunu ancak, oraya gidişin belli şartları olduğunu anlattı. Kandil’e saldırının bir devlet kararı gerektirdiğini, ABD’nin buna rıza göstermesinin de şart olduğunu hatırlatan Özel “Ağır kayıplar da olabilir. Kamuoyu da buna hazırlıklı olmalı” diye konuştu.

Asker de MİT zırhı istiyor: Genelkurmay Başkanı Özel yetkili savcıların ifadeye çağırmasının ardından MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın sorgulanmasını Başbakan iznine bağlayan yasa çıkmıştı. Necdet Özel, terörle mücadele eden askerler için de ‘koruma kalkanı’ mesajını verdi. Özel’in görüşmede, “Terörle mücadele eden askerin elini güçlendirecek hukuki düzenlemeler gerekiyor” dediği öğrenildi

Genelkurmay MSB’ye bağlanmasın: Göreve geldikten sonra bir dizi demokratik adım atan Necdet Özel, Genelkurmay’ın Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanmasına soğuk baktı. Aksi taktirde ordunun içine siyasetin gireceğini, kamplaşmalar olacağını öne süren Özel, 27 Mayıs ihtilalini örnek verdi ve ekledi: “Genelkurmay, 1949-1960 arası Milli Savunma Bakanlığı’na bağlıydı. 27 Mayıs’a kadar olan dönem iyi incelenmeli.”

Benden önce soruşturma açılmamış: Genelkurmay Başkanı Özel, Muhsin Yazıcıoğlu’nun öldüğü kazaya ilişkin de önemli açıklamalar yaptı. Özel, “Bizden 39 belge istendi, hepsine cevap verdik, mahkemelerin bütün taleplerine olumlu baktık” dedikten sonra, kendisinden önce Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopter kazasına ilişkin hiçbir iç soruşturma yapılmadığını ifade etti.


Uludere’de silahlar yok edildi iddası


Uludere’deki olaylarda 34 yurttaş F/16’lar tarafından bombalanarak öldürülmüştü. Özel, kafilenin içinde silahlı teröristler olduğunu, askerin olay yerine ulaştığı sırada silahların yok edildiğini söyledi ve ekledi: “Yakında bütün gerçekler ortaya çıkacak.”

ETİKETLER

necdet özeltskgenelkurmaykandiloperasyonpkk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24