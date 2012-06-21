Org. Necdet Özel'den Kandil'e operasyon için üç şart

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in, Kandil Dağı’na operasyon yapmanın üç şarta bağlı olduğunu söylediği öğrenildi. Devlet kararının yanı sıra ABD’nin de ikna edilmesinin gerekli olduğunu vurgulayan Özel, “Ağır kayıplara karşı da kamuoyu hazırlıklı olmalı” dedi.



BBP Genel Başkanı Mustafa Destici başkanlığındaki bir heyet, Dağlıca saldırısından bir gün önce Genelkurmay Karargahı’nda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ile bir araya geldi.

BBP eski lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopter kazasıyla ilgili yapılan görüşmede Özel, gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Radikal gazetesinin BBP heyetinin açıklamasına dayandırarak verdiği habere göre; Orgeneral Necdet Özel, Kandil Dağı’na gidiş için belli şartların olduğunu söyledi.

Uludere olayında ölenler arasında ‘silahlı teröristler’ bulunduğunu savunan Özel’in, “Biz ulaştığımızda silahlar toplanmıştı. Bu gerçekler yakında ortaya çıkar” dediği öğrenildi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), PKK’nın üssü olan Kandil’i yok edebilecek güce sahip olduğunu anlatan Özel, Kandil’e vurabilmenin 3 şarta bağlı olduğunu anlattı. Özel bunları, ‘devlet kararı olması, ABD’nin ikna edilmesi ve muhtemel ağır kayıplara karşı kamuoyunun hazırlıklı olması’ olarak aktardı.

Genelkurmay Başkanlığı’nın Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanmasına soğuk yaklaşan Necdet Özel, gerekçe olarak 27 Mayıs darbesini gösterdi. Necdet Özel, terörle mücadele eden askerlere de tıpkı MİT Müsteşarı’na tanınan yasal koruma kalkanı gerektiğini savundu.

BBP eski lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopter kazasıyla ilgili yapılan görüşmede Özel, gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalar yaptı. BBP kanadının aktardığı bilgilere göre Özel Paşa şunları söyledi:

Kandile girmenin 3 şartı: Görüşmede BBP lideri Destici, “Kandil’e niye girmiyoruz?” diye sordu. Orgeneral Özel, Silahlı Kuvvetlerin Kandil’i etkisiz hale getirecek güce sahip olduğunu ancak, oraya gidişin belli şartları olduğunu anlattı. Kandil’e saldırının bir devlet kararı gerektirdiğini, ABD’nin buna rıza göstermesinin de şart olduğunu hatırlatan Özel “Ağır kayıplar da olabilir. Kamuoyu da buna hazırlıklı olmalı” diye konuştu.

Asker de MİT zırhı istiyor: Genelkurmay Başkanı Özel yetkili savcıların ifadeye çağırmasının ardından MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın sorgulanmasını Başbakan iznine bağlayan yasa çıkmıştı. Necdet Özel, terörle mücadele eden askerler için de ‘koruma kalkanı’ mesajını verdi. Özel’in görüşmede, “Terörle mücadele eden askerin elini güçlendirecek hukuki düzenlemeler gerekiyor” dediği öğrenildi

Genelkurmay MSB’ye bağlanmasın: Göreve geldikten sonra bir dizi demokratik adım atan Necdet Özel, Genelkurmay’ın Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanmasına soğuk baktı. Aksi taktirde ordunun içine siyasetin gireceğini, kamplaşmalar olacağını öne süren Özel, 27 Mayıs ihtilalini örnek verdi ve ekledi: “Genelkurmay, 1949-1960 arası Milli Savunma Bakanlığı’na bağlıydı. 27 Mayıs’a kadar olan dönem iyi incelenmeli.”

Benden önce soruşturma açılmamış: Genelkurmay Başkanı Özel, Muhsin Yazıcıoğlu’nun öldüğü kazaya ilişkin de önemli açıklamalar yaptı. Özel, “Bizden 39 belge istendi, hepsine cevap verdik, mahkemelerin bütün taleplerine olumlu baktık” dedikten sonra, kendisinden önce Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopter kazasına ilişkin hiçbir iç soruşturma yapılmadığını ifade etti.



Uludere’de silahlar yok edildi iddası



Uludere’deki olaylarda 34 yurttaş F/16’lar tarafından bombalanarak öldürülmüştü. Özel, kafilenin içinde silahlı teröristler olduğunu, askerin olay yerine ulaştığı sırada silahların yok edildiğini söyledi ve ekledi: “Yakında bütün gerçekler ortaya çıkacak.”