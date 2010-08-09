Org. Necdet Özel, Harp Okulu'nda babasının öğrencisiydi

T24 - 2013'te Genelkurmay Başkanı olmasının yolu açılan ve Jandarma Genel Komutanlığı'na getirilen Org. Necdet Özel'in 'devre arkadaşı' Taraf gazetesi yazarı Namık Çınar onun için, "Fakat, “Albay Seyfettin Özel”in oğlu olmanın zorluklarını, hiç kimse “Necdet Özel” kadar bilemez ve hiç kimse o ölçülerde ve onun kadar zorda bir Harb Okulu öğrenciliği yaşamamıştır" dedi.



Namık Çınar'ın Taraf gazetesinde "Orgeneral Necdet Özel" başlığıyla yayımlanan (9 Ağustos 2010) yazısı şöyle:



Orgeneral Necdet Özel

Askerlik gibi hoyrat ve sertlik kaldırır bir mesleğin, özellikle piramidin tepesine doğru yükselen insanlarında, zamanla yüz çizgilerine ve gözlerine yerleşen; onlarca yılda biçimlenen simalarının bir lâhzada verdiği ipucu izlenimlerden bilincime yansıyan, huzur verici bir güven duygusu mudur, yoksa endişe yüklü korku imgesi midir?









Görür görmez anlamada ve ayırt etmede kendiliğinden bir ölçütümdür, bu benim.







“Orgeneral Necdet Özel”i diğer generallerle biraradayken, çetrefil “YAŞ” toplantıları nedeniyle televizyonlarda sıkça gösterilirken izlediğimde, yıllar sonra yeniden gördüm ki; yaşlanmaya gelince, aynı “zaman şemsiyesi” altındayken, galiba hep birlikte biraz yaşlanmışız.







Ama “yüreğinin erdemi”ni yüzüne yansıtan, “munis, mütebessim ve huzur verici çizgiler”, delikanlı bir canlılıkla yerli yerinde duruyorlardı.







Necdet Özel, Harb Okulu’ndan devre arkadaşım olur, benim. Ben altıncı bölükteyken, o beşte idi.







Ömrü boyunca eğitim alanlarının ve tatbikatların güneş ve rüzgârlarında ensesi ve elleri kavrulmuş, “emek adamı” bir subay olan babası da, Harb Okulu Öğrenci Alayı’nın komutan yardımcısıydı.









Fakat, “Albay Seyfettin Özel”in oğlu olmanın zorluklarını, hiç kimse “Necdet Özel” kadar bilemez ve hiç kimse o ölçülerde ve onun kadar zorda bir Harb Okulu öğrenciliği yaşamamıştır.







Babasına, okula ve arkadaşlarına karşı beslediği “sorumluluk duygusu”, yanlış bellenmemek için her konuda titizlenmesine ve her davranışına dikkat etmesine yol açmış, sürekli bir “duyarlılık” yüklenmesini gerektirmişti.







Bazen “dalga geçmek”, bazen “kaytarmak” ya da “gırgır yapmak”, herkes için biraz mümkün iken, onun “perhiz”de olmadığı konu ve alan neredeyse yok gibiydi.







Harb Okulu’nu ve Harb Akademisi’ni “birincilikler”le bitirdi. Ve orgeneral olana kadar da, merdivende tırmandığı ne sayıda basamak varsa, hepsini yine birinciliklerle gerçekleştirmiştir.







Benim Necdet Özel ile kesişen tek yolum, yalnızca devre arkadaşlığımız olmuştur. Birlikte bir fincan kahve bile içebilmiş değilizdir.







Ayrıca, yaşam çizgilerimiz oldukça farklı istikametlerde seyrettiği için, ne bundan öncesi, ne de bundan sonrası ele avuca sığacak gibi görünmektedir.







Bu sütunları izleyenler bilirler ki, ben “TSK”yı eleştirilerimde, sözümü bir nebzecik olsun sakınmam. Doğru bildiklerimi, öyle evelemeden gevelemeden pat! diye söylerim.







Şimdi de öyle yapıyorum. Bu yazıyı, divitimin ucunu “liyâkat” hokkasına batırıp, onun mürekkebiyle yazıyorum, çünkü.





Taraf’taki 8 şubat tarihli, daha ikinci yazımda: “Şimdi benim emsallerim korgeneral ve orgeneral oldular. Bütün naifliğimle başarılar dilerim onlara. Çünkü biliyorum ki, reformlarıyla ordusunu AB standartlarında bir çizgiye taşıyacak olan general, Türkiye demokrasi tarihine altın harflerle yazılacaktır. Son yıllarda yaşadığımız ‘olumsuzluklarda adı hiç anılmayan’, hâttâ Hilmi Özkök Paşa’yla da özdeşleştirdiğim, ‘ilk gençliğinden beri en çalışkan, en vakur ve en alçak gönüllü’ olanı, dilerim önümüzdeki dönemlerde Genelkurmay Başkanı olur, ben de övünür ve sevinirim” demiştim. İşte oradaki kastettiğim, “Orgeneral Necdet Özel”di.







Buraya kadarki söylediklerim Necdet Özel’in daha ziyade bireysel başarılarıydı ve kendisini ilgilendirirdi.







Ama bundan sonraki söyleyeceklerim, artık Türkiye’yi ilgilendirmektedir. “Orgeneral Necdet Özel”, gerçekten de daha ilk gençlik yıllarından itibaren, “dengenin, vakaretin ve askerî olgunluğun simgesi” olmuştur.





Bu ülkenin gereksinimi olan “çağdaş general”i temsil etmektedir.





Bugüne kadar “hiçbir zamanda ve hiçbir zeminde” “politik” bir duruş sergilememiş, burnunu siyasete sokmayı marifet sanan generallerden olmamıştır.





Olmadığı ve olmayacağı bir başka şey de; herhangi bir kliğin ya da siyasal grubun “adamı olmak”tır.





O... anayasal tarzda, “yürütme”nin emrinde... profesyonel askerlik mesleğine meftun biri olarak, TSK’nın başında... ordusunu dış düşmana karşı, tam bir disiplinle harbe hazırlayacak... “özlenen yeni anlayış”ın mimarı olabilecek... generali işaret etmekte ve çağrıştırmaktadır.





Türkiye’nin siyasal sistemindeki unsurlar... parlamento, iktidarı ve muhalefeti ile tüm siyasal partiler, STK’lar ve kamuoyu oluşturan tüm aydınlar... “bu fırsatı ve bu şansı” değerlendirmek üzere... şu sıralarda çevrilmek istenen ve muhtemelen 30 ağustosa kadar sürdürülebilecek “dolaplar”ı görmeli ve bu “değerli orgeneral”in “önünü tıkayacak” ayak oyunlarına gelmemelidirler.





“Tarihte bireyin rolü” ne kadar önemliyse, bu da o kadar önemlidir, çünkü.

Org. NEcdet Özel kimdir?

Jandarma Genel Komutanlığı’na getirilen Orgeneral Necdet Özel’in 2013'te Genelkurmay Başkanı olmasının yolu açıldı.







Son YAŞ toplantısında Jandarma Genel Komutanlığı’na atanan 2. Ordu Komutanı Orgeneral Necdet Özel'in, son atamalarla birlikte 2013 yılında Orgeneral Işık Koşaner'in emekli olmasının ardından Genelkurmay Başkanı olması bekleniyor.







Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün imzaladığı atama kararnamesine göre, Jandarma Genel Komutanlığı'na Orgeneral Necdet Özel'in özgeçmişi şöyle: "Özel, 1950 yılında Ankara'da doğdu. 1969 yılında Kara Harp Okulundan, 1970 yılında Piyade Okulundan mezun oldu. 1978 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde takım ve bölük komutanlığı yapan Özel, 1980 yılında Kara Harp Akademisinden mezun oldu, ardından kurmay subay olarak Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Harekat ve Eğitim Şube Plan ve Harekat Subaylığı, Kara Kuvvetleri Genel Sekreterliği İşlem ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde Proje Subaylığı, Kara Kuvvetleri Genel Sekreterliği, Kara Harp Okulu Kurmay Başkanlığı ve 9. Piyade Tümen 17. Piyade Alay Komutanlığı görevlerini yürüttü. 1995 yılında tuğgeneralliğe terfi eden Özel, 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Eğitim Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı İç Güvenlik Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. Özel, 1999 yılında tümgeneralliğe terfi etti ve 39. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı ve Kara Harp Akademisi Komutanlığı görevlerini yürüttü. 2003 yılında korgeneralliğe terfi eden Özel, 7. Kolordu Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 30 Ağustos 2007 tarihinden geçerli olarak orgeneralliğe terfi eden Özel, Ege Ordusu Komutanlığı görevine atandı. Evli ve bir çocuk babası olan Özel, İngilizce biliyor.