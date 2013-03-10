Org. Necdet Özel, çağrılırsa Balyoz davasında tanıklık edecek

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Balyoz Darbe Planı davasında, gerektiği takdirde ifade vereceğini söyledi.

Org. Necdet Özel'i darbeye iknayla görevlendirildiği öne sürülen Balyoz sanığı emekli Korgeneral Doğan Temel, bilgi edinme hakkından faydalanıp, Genelkurmay Başkanı'na Balyoz davasında ifade verip veremeyeceğini sordu.

Balyoz davasının gerekçeli kararında yer alan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in darbeye karşı durduğuna ilişkin ifadeler tekrar gündeme geldi.

Dönemin Karar Harp Akademisi komutanı ve Tümgeneral rütbesinde olan Özel’in isminin yazılı olduğu bir belgede açıklama olarak darbeye karşı olduğunun göstergesi sayılan (-) ve “ikna edilmeli, Doğan Paşa yakın takip” ifadeleri yer alıyordu.

Gerekçeli kararda da mahkemenin yorumu olarak, "Sanık Doğan Temel’in suç tarihinde Harp Akademileri Komutan Yardımcısı olup darbe harekatına destek vermediği anlaşılan Necdet Özel’i ikna ile görevlendirdiği" ifadeleri yer almıştı.



‘Özel’e sorulsun’



Gerekçeli kararda yer alan bu ifadelerin ardından Emekli Korgeneral Doğan Temel avukatı aracılığıyla Genelkurmay Başkanlığı’nın bilgi edinme hakkından faydalanılarak Genelkurmay Başkanı Necdet Özel’e konuya ilişkin bazı soruların sorulmasını istedi.

Temel’in avukatına gönderdiği dilekçede, “Orgeneral Necdet Özel’e böyle bir olayın konuşması, ikna gayreti ve hatta en küçük bir imhanın dahi yapılıp yapılmadığının avukatım olarak acilen sorulmasının uygun olacağını ve cevabını Yargıtay temyiz dilekçesine eklenmesi gerektiğini değerlendiriyorum” dedi.



Dava daha bitmedi



Dilekçeye Genelkurmay Başkanlığı’ndan Adli Müşavir Hakim Albay Muharrem Köse imzasıyla gelen cevapta talep edilen konunun görülmekte olan bir davayla ilgili olduğuna dikkat çekildi.

Devam eden yargılama ile ilgili beyanda bulunmayacağı belirtilen dilekçede, Özel için “Adli makamlar tarafından tanık sıfatıyla çağırılması durumunda beyanda bulunmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir” dendi.