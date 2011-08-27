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Org. Koşaner'den ses kaydı açıklaması: Noktasına virgülüne kadar doğru

Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner 23 Ağustos'ta kendisine ait olduğu iddia edilen ses

27 Ağustos 2011 03:00

T24 - Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner 23 Ağustos'ta kendisine ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarıyla ilgili açıklama yaptı. Koşaner, "'Söylediklerimin noktasından virgülüne kadar arkasındayım. Konuşmamda Balyoz Belgeleri'nin çaldırılması ifadesi yer almamaktadır. Kimseden sakladığımız ve gizlediğimiz konular değildir. O sözler devlet yetkilileriyle paylaştığım görüşlerdir' dedi. Koşaner, 'Üzüntüm konuşmanın çarpıtılarak kamuoyuna yansıtılmasıdır' değerlendirmesinde bulundu.

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Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Işık Koşaner, bir yabancı internet sitesinde kendisine ait ses kayıtlarının yayımlanmasıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

Konuşmanın arkasında olduğunu vurgulayan eski Genelkurmay Başkanı, "İfade edilen konuların tamamı, devletin ilgili kurullarında üst düzey devlet yetkilileriyle yaptığım görüşmelerde de kendileriyle paylaştığım, hukuki olarak gereğinin yapılması için emir verdiğim konulardır. Kimseden kaçırdığımız, sakladığımız ve gizlediğimiz konular değildir'' diye konuştu.

Konuşmanın farklı konulara çekilmesinden rahatsız olduğunu dile getiren Koşaner, açıklamasında ''Dün olduğu gibi bugün de bu açıklamaların noktasına ve virgülüne kadar arkasındayım. Ancak üzüntüm, konuşmalarımın çarpıtılarak kamuoyuna sunulması ve aldığım karar nedeniyle şahsımın gayriahlaki ve hukuki bir tartışmanın içine çekilmeye çalışılmasıdır. Ancak buna alet olmayacağım'' ifadelerini kullandı.


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