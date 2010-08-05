Org. Işık Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nı istemedi

T24- YAŞ kararları sonrasında boş bırakılan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na atanması gündemde olan Jandarma Genel Komutanı Org. Atila Işık emekliliğini istedi. Işık’ın Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini kabul etmediği anlamına gelen bu kararla Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ya yeni bir teklifte bulunacak, ya da bu kararı 30 Ağustos sonrası Işık Koşaner’e bırakacak. Kara Kuvvetleri için dört orgeneralin ismi geçiyor. En kıdemli orgeneral Jandarma Genel Komutanlığı'na atanan Necdet Özel. Özel 1 Eylül'den sonra birkaç gün görev yapıp Kara Kuvvetleri'ne atanabilir. Ancak bu durumda Özel'in Genelkurmay Başkanlığı yolu kapanabilir.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na atama yapılmaması ve buna bağlı olarak Genelkurmay Başkanı atamasının da bekletilmesi sürecine çözüm aranırken, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na atanması beklenen Org. Atila Işık’ın emekliliğini istemesi TSK’nın gelecekteki yapısını da yeniden değiştirdi.

Milliyet Gazetesi yazarı Fikret Bila NTV’de Işık’ın emeklilik kararını değerlendirirken "Işık Koşaner'in Genelkurmay Başkanlığı'na atanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı imzalanmaya başladı. İmzalar tamamlandığında kararname tamamlanmış olacak ve Gül'ün onayı alındığında atama gerçekleşecek" dedi.

IŞIK EMEKLİLİĞİNİ İSTEYİNCE ARAPSAÇINA DÖNDÜ

Işık'ın emekliliğini istemesi sonrasında Kara Kuvvetleri için soru işaretleri arttı. Bu durumda İlker Başbuğ'un yeni bir teklif yapması gerekiyordu. Genelkurmay'dan Milli Savunma Bakanlığı'na bir teklif gelmedi. Başbuğ'un Atila Işık'ı önerebileceği belirtiliyordu. Ancak Işık emekliliğini isteyince bu ihtimal de ortadan kalktı. Başbuğ ikinci bir teklif yapmazsa 30 Ağustos'u beklemek gerekecek. Bu durumda atama zinciri etkilenecek. Bu durumda Işık Koşaner'in teklif yapması söz konusu olacak.

HANGİ ORGENERALLERİN ADI GEÇİYOR?

Kara Kuvvetleri için dört orgeneralin ismi geçiyor. En kıdemli orgeneral Jandarma Genel Komutanlığı'na atanan Necdet Özel. Özel 1 Eylül'den sonra birkaç gün görev yapıp Kara Kuvvetlerine atanabilir. Ancak bu durumda Özel'in Genelkurmay Başkanlığı yolu kapanabilir.

Bir diğer kıdemli orgeneral 1. Ordu Komutanı Erdal Ceylanoğlu, onu orgeneral Saldıray Berk takip ediyor. Berk hakkında hükümetin olumsuz tavrı olduğunu biliniyor. Ceylanoğlu'nun da 28 Şubat'ta tanklara yürü emri verdigi belirtiliyor.

Adı geçen bir diğer orgeneral de Genelkurmay İkinci Başkanı Aslan Güner.

En yakın olasılık Necdet Özel olarak görünüyor. Ancak bunun için Işık Koşaner'in teklif vermesi bekleniyor. Son durumda Başbuğ'un yeni bir isim teklifi sunmayacağı öngörülüyor.

KARŞI HAMLE Mİ, ONUR MESELESİ Mİ?

Işık'ın emekliliğini yorumlayan Bila iki ihtimal üzerinde durdu. Bila şunları söyledi: "Bir karşı hamle olarak değerlendirilebilir. Işık, Iğsız'ın yerine göreve gelmek istememiş olabilir. Aynı zamanda orgeneralliğe tercih etmiş, sınıf arkadaşı iki organeral. Atila Işık fırsattan istifade edip komutanlığa gelme durumuna düşmek istememiş olabilir. Onur meselesi yapıp emekliye ayrılmış olabilir. Atama sorunu 30 Ağustos'a kadar devam edebilir."





