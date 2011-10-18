Org. Iğsız: TSK'da Genelkurmay Başkanı'ndan habersiz bir şey yapılamaz

T24 - "Kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri" dosyasının tutuklu sanığı emekli Orgeneral Hasan Iğsız, "Sayın komutana arz' demek, bu kişinin yetkilisinin o olduğunu gösterir. Ona arz edilmeden önce hiç kimse kalem oynatamaz, işlem tamamlanamaz" dedi.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada çapraz sorgusu yapılan Iğsız, dava konusu andıç hazırlandığında Genelkurmay 2. Başkanı olduğunu ifade etti.



Savcı Nihat Taşkın'ın, andıç çalışmasının ne şekilde olduğu ve nasıl yürürlüğe girdiği şeklindeki sorusu üzerine Iğsız, andıcın Genelkurmay karargahında ve büyük karargahlarda kullanılan ve belli bir konuda onay almak amacıyla hazırlanan doküman olduğunu söyledi.



Konunun sorumlusu kimse o kişi ya da daire tarafından hazırlanan andıçla ilgisi olan makamlardan görüş alındığını ifade eden Iğsız, "Andıç, onun üzerinde parafesi olan bütün kişilerin bir araya gelmesiyle hazırlanan bir doküman değildir. Konu kimin yetkisindeyse onun onayına sunulur. Andıç, emir yerine geçmez. Onay alındıktan sonra daha teferruatlı emir gerekir" dedi.



Iğsız, "İnternet andıcının yayımlanmasıyla ilgili en yetkili makam hangisi, Genelkurmay Başkanı mı?" sorusuna, bu konudaki en yetkili makamın Genelkurmay Başkanı olduğunu söyledi.



Iğsız, andıçta geçen "Komutana arz" ifadesine ilişkin de "Sayın komutana arz' demek, bu kişinin yetkilisinin o olduğunu gösterir. Ona arz edilmeden önce hiç kimse kalem oynatamaz, işlem tamamlanamaz" dedi.



Savcı Taşkın'ın "Çok önemli olaylar mı Genelkurmay Başkanı'na sunulur?" sorusu üzerine Iğsız, "2. Başkan detaylı, bir sürü konuyla ilgilenmek zorundadır. Baktığı, incelediği konuların ancak yüzde 15-20'sini Genelkurmay Başkanı'na sunar. Bunun dışındakiler 2. başkan seviyesinde kalır" diye konuştu.



Taşkın'ın "Sizin imzanız olmasaydı, andıç Genelkurmay Başkanı'na sunulur mu?" sorusuna Iğsız, "Hayır. Sunulan her makam, örneğin harekat başkanı beğenmeyip buna katılmayabilir" dedi.

Uygulama emri



"Andıç için uygulama emri çıkartıldı mı?" sorusu üzerine de Iğsız, "Bildiğim kadarıyla hayır. 4 ayrı site kurulması düşünülüyordu. Teknik düzeyi bilemiyorum. Hazırlık dönemi olumlu sonuç verseydi buna göre uygulama emri çıkarılabilirdi. Ancak olumlu bir sonuç çıkmadı" diye konuştu.



Emrin kim tarafından çıkarılabileceği sorusu üzerine de Iğsız, "Emrin kim tarafından çıkarıldığı önemli değil. İçeriğinin kim tarafından onaylandığı önemlidir. Onayı alındıktan sonra 2. başkan, harekat başkanının onayıyla da emir çıkarılabilir" dedi.



Iğsız, internet sitelerinin 1999'dan beri 10 yıl boyunca sürdürülen bir çalışma olduğunu ifade ederek, "Eğer bir tasarrufta bulunma ihtiyacı ortaya çıktıysa böyle bir konunun en üst makama sunulmadan karar alınması mümkün değil" diye konuştu.



Taşkın'ın "Size sunulan andıcın eklerini hatırlamadığınızı ifade ettiniz. Haklı olarak bazı internet sitelerinin zararlı etkilerini gidermek için yararlı faaliyetler. Bu sitelerin adlarına bakıldığında dahi bu kapsama girmeyen siteler var. İki siyasi partinin sitesi, kemalist siteler" şeklindeki sözleri üzerine Iğsız, "2. Başkan kendine gelen evrakların 'içine bakayım, ne olduğuna bakayım' demez. Bunu yaparsanız Genelkurmay karargahını kitlersiniz. Benim astlarım var. Onların yaklaşımına güvenirim. Ben andıcın eklerini okuyacak olursam Genelkurmay karargahında işler yürümez. Eklerinde de böyle bir şey hatırlamıyorum" dedi.



Taşkın'ın "Güvenden söz ediyorsunuz" sözlerine Iğsız, "Benden bir küçük rütbeden bahsediyorsunuz. Tabii ki ona güveneceğim. Yaptığı her işi ayrı ayrı didiklerseniz Genelkurmay karargahında çark dönmez" diye konuştu.

Silme işlemi



"Dava konusu eylem hakkında en çok şüphe çeken silme işlemidir. Delil kaçırılması, karartılması gibi şüphe uyandırıyor" diyen Taşkın, bölücü yayınlara karşı bilgilendirme faaliyeti dışında 2 tane site olduğunu, bunların dışındakilerde sorun bulunmadığını ifade ederek, "10 yıllık bir arşiv. Sürekli kullanılabilecek bir arşiv. Bir şube müdürünün inisiyatifiyle ortadan kaldırılabilir mi?" diye sordu.



Bu konuda bir denetim eksikliğinden bahsetmenin mümkün olabileceğini ifade eden Iğsız, şöyle devam etti:



"İki dairenin bir tek generalin (yakalamalı sanık) Mustafa Bakıcı'nın emrine verilmesinden sorun ortaya çıkmıştır. Bakıcı, İç Güvenlik Daire Başkanıdır. Nefes alabilecek durumda değildir. İkinci bir dairenin (Bilgi Destek Dairesi) sorumluluğu da ona verilmiştir. Evet bu konuda bir denetim zafiyeti ortaya çıkmıştır. Bakıcı, çok ağır mesaisi olan, hafta sonları da çalışan bir arkadaşımız. Asli görevi ağırlıkta olduğundan bu daireyle (Bilgi Destek Dairesi) ilgili sorumluluklarını yerine getirmede eksiklikleri olabilir."



Kendisinin verdiği tek emrin sitelerin kapatılması yönünde olduğunu ifade eden Iğsız, bunun sonrasında bir dahlinin olmadığını kaydetti.



