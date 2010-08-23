Org. Iğsız görevini Org. Kıvrıkoğlu'na devretti

T24 - İnternet andıcı iddialarıyla ilgili olarak ifade için çağrılan 1. Ordu Komutanı Org. Hasan Iğsız bugün görevini Org. Hayri Kıvrıkoğlu’na devretti.



1. Ordu Komutanlığı'nda devir teslim töreni düzenlendi. Yüksek Askeri Şura'nın tartışmalı ismi Orgeneral Hasan Iğsız görevi, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu'na devretti. Törene Genelkurmay Başkanlığı'nı devralacak Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve çok sayıda davetli katıldı. Tören öncesi yapılan bilgilendirmede Iğsız'ın 'kadrosuzluk' nedeniyle emekliye sevkedildiği ifade edildi.



İlk kez YAŞ toplantıları sırasında 10 günlük rapor alan Iğsız, ikinci kez 10 günlük bir rapor daha almıştı. Iğsız'ın aldığı 10 günlük rapor bugün doluyor. Org. Iğsız’ın da bugün gidip ifade vermesi bekleniyor.



Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na getirilmesi beklenen Iğsız’ın ataması ifadeye çağrılması nedeniyle yapılmamıştı.



1. Ordu Komutanlığı'ndaki devir teslim töreninde yaptığı veda konuşmasında Iğsız şunları söyledi:

''Meslek yaşamım boyunca rütbe ve makamın verdiği gücü, keyfiliğe kaçmadan ölçülü kullanmaya çalıştım. Personelime her zaman güvendim. Onlara değer verdim. Fikirlerini açıkça ifade etmeleri için ortam sağladım. Bireylerin hak kaybına uğramaması için özen gösterdim. Bazı beklentilerle şu ve bu sebeplerle doğrularımdan, ilkelerimden hiçbir zaman vazgeçmedim. Bazen komutanlarımın sabır ve hoşgörü sınırını zorlasam da doğru bildiklerimi söylemeyi görevimin bir parçası saydım. Sonuçta dışarıdan nasıl görünüyor bilmiyorum, ancak ben geriye baktığımda beni tatmin eden gururlandıran, doğrularıma ve ilkelerime bağlılıkla kendime saygıyı muhafaza edebildiğim bir yarım asır görüyorum. Bu uzun meslek yaşamımın en büyük ödülümdür. Şimdi yapmam gerekeni yapmış olmanın verdiği huzur duygusuyla çok sevdiğim mesleğimi noktalamak üzereyim. Ne büyük rastlantıdır ki üniformamı tam 50 yıl önce ilk defa giydiğim Selimiye'de çıkarıyorum.





Uzun süre alkışlandı



Iğsız'ın veda konuşmasında duygulandığı görüldü. Orgenaral Iğsız, konuşmasının ardından uzun süre alkışlandı. Iğsız konuşmaların ardından görevini Kıvrıkoğlu'na devretti.



