Org. Iğsız, Erdoğan'nın vetosuna takıldı

T24

IĞSIZ’I ENGELLEYEN İNTERNET ANDICI

Iğsız’ı teklif etti



Iğsız’daki sorun

Başbuğ cephesi

Yeni teklif istenebilir

Başbuğ’un istifası

Iğsız’a onay yok

Orgeneral Hasan Iğsız'ın terfisinin durdurulmasına neden olan 'internet andıcı' meselsini ve bu aşamada yaşanan süreçleri kaleme alan Milliyet gazetesi yazarı Fikret Bila'nın bugünkü (05 Ağustos 2010) yazısı:Başbakan Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Gönül, Genelkurmay’ın Iğsız’la ilgili teklifine imza koymadılar. Teklifi uygun görmediler ve Çankaya’ya bir kararname göndermediler.Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na sonra atama yapılması kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı Gül, diğer atama ve terfileri onayladı.Genelkurmay Başkanlığı’na atama yapılmadı. Bugün Orgeneral Işık Koşaner’in getirilmesi bekleniyor.Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) dün yapılan dördüncü gün toplantısında da bir uzlaşmaya varamadı.Şûra’nın askeri kanadı ile sivil kanadı arasında görüş birliği oluşmadı.Bu koşullarda askeri kanat teklif ve terfileri düzenleyerek Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül’e sundu. Gönül de kendi imzasını koymadan, Genelkurmay’ın teklifini Başbakan Tayyip Erdoğan’a sundu.YAŞ’ta tartışma konularından biri Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na yapılacak atamaydı. Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ, teamül gereği bu göreve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hasan Iğsız’ın atanması gerektiği görüşündeydi. Ancak, Başbakan Erdoğan Org. Iğsız’a sıcak bakmıyordu. Buna karşın Org. Başbuğ’un, Org. Iğsız’ın Kara Kuvvetleri’ne atanması yönünde teklif hazırladığı bilgisi geldi. Askeri kanattan yansıyan izlenim, Genelkurmay Başkanı’nın, “Biz teklifi yaparız takdir Başbakan’ındır” biçiminde olduğuydu.YAŞ’ta dört gün süren tartışmalara karşın Org. Iğsız’ın ismi üzerinde uzlaşma sağlanamamasının esas nedeni, Başbakan Erdoğan’ın itirazıydı. Başbakan Erdoğan ve hükümet cephesinin karşı duruşunun nedeni, Iğsız’ın ifadesinin alınmak istendiği internet sitelerinde yapılan yayınlardı. Söz konusu internet sitelerindeki haber ve yorumların, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kapatılması için açılan davada gerekçe olarak kullanıldığı vurgulanıyordu. Bu durum karşısında partisinin kapatılması için kullanılan internet siteleri faaliyetinden sorumlu görülen Iğsız’ı Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na atayarak yükseltmek istemiyordu.Ayrıca Iğsız hakkında Albay Dursun Çiçek’in hazırladığı öne sürülen ıslak imzalı İrtica ile Mücadele Planı’nın emrini verdiği yolundaki iddialar da Başbakan nezdinde eksi hanesine yazılan bir diğer unsurdu.Buna karşın Genelkurmay Başkanı Başbuğ’un da, 28’i general 102 emekli ve muvazzaf subay hakkında verilen yakalama kararı ve Iğsız’la ilgili ifadeye çağırma kararlarına karşı “yeterli ve geçerli mahkeme kararları olmadan 28’i general 77 muvazzaf subayın hak ve hukukunun çiğnenmesini kabul etmeyeceği” görüşünde olduğu yansıdı.Başbuğ’un bu itibarla yakalama kararına karşı 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yapılan itirazların beklenmesi eğiliminde olduğu da gelen haberler arasındaydı. Başbuğ’un, bu konu hukuken kesinlik kazanmadan, general ve diğer subaylarının kaderiyle oynanmasına razı olmayacağı görüşünü dillendirdiği öne sürülüyordu. Böyle bir halin TSK aleyhine her zaman kullanılacak bir yola dönüşeceği endişesi taşıdığı belirtiliyordu.Sonuçta Başbuğ’un, hukuki süreç sonuçlanıncaya kadar 11 general ve amiralin görev sürelerinin bir yıl uzatılmasından yana ağırlık koyduğu ancak, hakkında adli bir kayıt olmayan Iğsız Paşa’nın Kara Kuvvetleri Komutanlığı için teklif edilmesi kararını verdiği haberleri geldi.Bu durumda “eğer Başbakan, Başbuğ’un teklifini imzalamaz ise ne olur” sorusu gündeme geldi. Bu sorunun yanıtı ise “bu durumda komutan atamalarıyla ilgili teklifler işleme konmaz, ayrılır, sorun oluşturmayan terfiler onaylanır ve yürürlüğe girer” biçimindeydi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı için yapılan teklifin Genelkurmay’a geri gönderilmesi ve yeni bir teklif verilmesinin istenebileceği de kaydediliyordu.Bir diğer soru da böyle bir süreç yaşanması ve Genelkurmay’ın yeni teklif getirmemesi halinde ne olacağıydı? Konuyu yakından izleyen kaynaklara göre, bu durumda Org. Başbuğ’un istifa kararı alabileceği ve erken emekliye ayrılabileceği yönündeydi. Yerine atanacak Genelkurmay Başkanı’ndan yeni teklif istenmesinin mümkün olduğu bilgisi de veriliyordu.Bu tür bir gelişmenin önceden öngörülmesi ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı için uzlaşma sağlanması yönünde Cumhurbaşkanı Gül’ün ağırlık koymasının beklenmesi gerektiği vurgulanıyordu.Ankara kulisleri bu haberlerle çalkanırken, Başbakan Tayyip Erdoğan, önüne getirilen atama teklifleri ve terfi listesini inceliyordu. Başbakan’ın incelemesi 2,5 saat sürdü. Herkes nefesini tutmuş beklerken, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül ve Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ’un Köşk’e çıktığı haberi geldi. Başbakan teklif ve listeyi Cumhurbaşkanı’na sunulmak üzere Gönül’e vermişti.Başbakan Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Gönül, Genelkurmay’ın Iğsız’la ilgili teklifine imza koymadılar. Teklifi uygun görmediler ve Çankaya’ya bir kararname göndermediler. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na sonra atama yapılması kararlaştırıldı.Cumhurbaşkanı Gül, diğer atama ve terfileri onayladı.09.30: Yüksek Askeri Şura’nın dördüncü gün çalışmaları Genelkurmay Karargâhı’nda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olmadan başladı.10.55:Başbakan Erdoğan, Başbakanlık Resmi Konutu’na geçti.11.00:Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Başbakanlık Resmi Konutu’nda Erdoğan ile görüştü.12.00:MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Erdoğan ile görüştü.12.10: YAŞ toplantısının öğleden önceki oturumu sona erdi.12.15: Adalet Bakanı Ergin, Resmi Konut’tan ayrıldı.13.30: MİT Müsteşarı Fidan, Resmi Konut’tan ayrıldı.13.40: YAŞ toplantısının öğleden sonraki oturumu başladı.15.15: YAŞ toplantısından ilk ayrılan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner oldu.15.30: YAŞ toplantısının sona erdiği bildirildi.16.55: İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Başbakanlık Resmi Konut’una gelerek, Erdoğan ile görüştü.17.00: Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Resmi Konut’a Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral Raif Akbaş ile birlikte gelerek, YAŞ kararlarını Başbakan Erdoğan’a sundu.17.20: Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, Resmi Konut’a geldi.18.25: Korgeneral Akbaş, geldiği askeri araçla Resmi Konut’tan ayrıldı.18.55: Bakan Atalay, Resmi Konut’tan ayrıldı.19.00: Korgeneral Akbaş, Resmi Konut’a geri döndü.19.25: Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül Başbakanlık Resmi Konutu’ndan ayrıldı.19.30: Gönül, Başbakanlık Merkez Bina’ya gitti. Gönül, burada Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala ile görüştü.19.45: Genelkurmay Başkanı Başbuğ hariç YAŞ’ın askeri üyesi olan komutanlar, Genelkurmay Karargahı’nda toplandı.19.50: Genelkurmay Başkanı Başbuğ, Korgeneral Akbaş ile beraber Çankaya Köşkü’ne çıktı.19.55: Milli Savunma Bakanı Gönül Çankaya Köşkü’ne çıktı.20.35: Milli Savunma Bakanı Gönül ve Genelkurmay Başkanı Org. Başbuğ Köşk’ten ayrıldı.20.40: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, YAŞ kararlarını onayladı.21.00: Genelkurmay Başkanı Org. Başbuğ, Genelkurmay Karargahı’na gelerek, YAŞ üyesi orgenerallerle bir araya geldi.22.00: YAŞ kararları, Genelkurmay Başkanlığı tarafından açıklandı.00.00: Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, Başbakanlık Resmi Konutu’na giderek Başbakan Erdoğan ile görüştü.00.10: Orgeneral Başbuğ başkanlığında Genelkurmay Karargâhı’nda devam eden toplantı sona erdi. Toplantı yaklaşık 4 saat sürdü.