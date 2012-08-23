Org. Kıvrıkoğlu sınır birliklerini denetlemek üzere Hakkari'de

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi'nde operasyonlar devam ederken, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, sınır birliklerini denetlemek üzere Hakkari'ye gitti.

5 askerin şehit olduğu, 7 askerin yaralandığı çatışmanın ardından Van'dan helikopterle Hakkari'ye giden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Vali Orhan Alimoğlu'nu ziyaret etti.

Orgeneral Kıvrıkoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, beraberindeki komutanlar ile bölgedeki birlikleri denetleyerek operasyonları kontrol ettiklerini söyledi.

PKK’lılar çatışmada çok büyük kayıp verdiğini söyleyen Orgeneral Kıvrıkoğlu, şöyle konuştu:



''Birliklerimiz kahramanca karşı koymuş, gerekli her türlü önlem alınmıştır. Bizler her zaman halkımızın yanındayız. Halkımız endişelenmesin. Türk ordusu, Türk Silahlı Kuvvetleri halkın ve bölgenin emniyetini sağlamakla üstlenmiş olduğu göreve devam edecektir.''

Bölge valilerinin yaptığı desteğe vurgu yapan Kıvrıkoğlu, ''Şehitlerimize rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ayrıca Gaziantep'teki olay nedeniyle de milletçe 'başımız sağolsun' diyorum'' dedi.

Açıklamasının ardından Vali Alimoğlu ile bir süre basına kapalı görüşme yapan Kıvrıkoğlu, daha sonra valilikten ayrılarak şehitler için tören yapılacak Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'na gitti.

Kıvrıkoğlu'na, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Galip Mendi, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Yıldırım Güvenç de eşlik ediyor.

Şehit askerlerin naaşları, düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderilecek.

20 gün çatışma yaşanmıştı

PKK’lılar, Şemdinli’yi “kurtarılmış bölge ilan etme” iddiasıyla baskın düzenlemişti.

Güvenlik güçlerinin bölgeye düzenlediği operasyon, 20 gün sürmüştü. Çatışmalarda çok sayıda terörist öldürülmüştü.