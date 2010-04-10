Org. Güner'den '7 şehit' açıklaması

T24 -

Orgeneral Güner, Türkiye Cumhuriyetinin ilk Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'ın 60. yıl dönümü dolayısıyla Genelkurmay Başkanlığı karargâhında düzenlenen anma töreninin ardından, gazetecilerin sorularını yanıtladı.











'Çukurca'daki patlama birliklerinden birinin intikali sırasında oldu'











Bir gazetecinin, Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde 27 Mayıs 2009 tarihinde yedi askerin şehit olduğu mayın patlamasıyla ilgili dosyanın Genelkurmay Askeri Savcılığı'na gönderildiğini hatırlatarak, konuyla ilgili son gelişmelerin sorulması üzerine Orgeneral Güner, patlamanın birliklerden birinin intikali sırasında olduğunu belirtti.







Güner, şunları kaydetti:







''Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ölümle sonuçlanan hangi olay olursa olsun, kışlada elektrik çarptı vefat oldu, araç kaza yaptı vefat oldu, suya girdi boğuldu, sonu ölümle biten, kışlada da olduğu gibi, terörle mücadele bölgesinde de harekatta da ölümle biten her olaya otomatik olarak, hiç ayrıca bir emre gerek kalmadan savcılar el koyuyor. Yani gece yarısı olduysa öbür sabah ilk ışıkla beraber adli soruşturma başlıyor.''







Bu olayda da Çukurca Cumhuriyet Savcılığı'nca olaya el konulduğunu ve adli soruşturmanın başlatıldığını belirten Orgeneral Güner, ilk incelemelerden sonra Çukurca Cumhuriyet Başsavcısı'nın olayı terörle mücadele kapsamında görerek ve Haziran ayının sonunda yetkisizlik kararı vererek Van'daki Cumhuriyet Savcılığı'na havale ettiğini anlattı.











Van Savcılğı'nın görevsizlik kararı verdiği dosya Askeri Savcılık'ta











Yakın zamana kadar bütün soruşturmayı Van'daki bu işle yetkili savcılığın yürüttüğünü belirten Orgeneral Güner, incelemelerden sonra Van Savcılığı'nın görevsizlik kararı verdiğini, dosyayı Genelkurmay Askeri Savcılığı'na gönderdiğini söyledi.







Dosyanın hafta başında Genelkurmay Başkanlığı karargâhına ulaştığını belirten Orgeneral Güner, şöyle konuştu:











'Medyada sanki bir şey kesildi, durdu şekli değişti gibi'











''Askeri Savcı soruşturmayı açarak devam ettiriyor. Sabah medyaya baktım. Köşe yazısı, yorumlar, değerlendirmeler var. Sanki bir şey kesildi, durdu, şekli değişti gibi. Hayır, sadece ilgili yere, askerin yetkisine girdiği düşünülerek Askeri Savcıya dosya geldi. Askeri Savcımız şimdi dosyayı inceleyecek. Başka soruşturmalar, dinlemeler yapacak ve sonunda iddianamesini hazırlayıp askeri mahkemede açmak istiyorsa o da açabilecek. Neticede bu olay adli soruşturma sürecinde.''







Orgeneral Güner, şöyle devam etti:







''Şimdi birilerini suçlu yada suçsuz gibi göstermek ne kadar doğru. Çünkü daha varılan bir karar yok, varılan bir sonuç yok. Devam eden bir soruşturma süreci var.İnanın dosyayı ben görmüyorum, çünkü zincirin içinde değilim. Şu anda askeri savcıda. Bir tek o biliyor dosyayı. Tek dileğim hızlı bir soruşturma yapılır, müspet, menfi, ne denecekse hızlı denir. Sizin beklentiniz, ailelerin beklentileri, onların acılarını çok paylaşıyorum ve anlıyorum, kamuoyunun beklentisi süratle cevaplanır.''

Bu konunun emir komuta zincirinin dışında adli zincirde giden bir olay olduğunu vurgulayan Orgeneral Güner, soruşturmanın gizliliği ve yargı sürecine saygı duyduklarını kaydetti.









'Anayasa değişikliğiyle ilgili görüşümüzü ilgili makama sunduk'











Org. Aslan Güner, Anayasa değişikliğine ilişkin taslağın kendilerine kurumsal olarak geldiğini belirterek, ''Biz de Türk Silahlı Kuvvetleri olarak görüşümüzü ilgili makamlara sunduk'' dedi.

Taslakla ilgili sürecin devam ettiğini ve önergelerle değişiklikler olduğunu ifade eden Orgeneral Güner, henüz taslağın komisyonda ve TBMM Genel Kurulu'nda nasıl değişeceğinin belli olmadığını söyledi.



Orgeneral Güner, ''Evet, bize kurumsal olarak geldi taslak ve biz de Türk Silahlı Kuvvetleri olarak görüşümüzü ilgili makamlara sunduk'' diye konuştu.







'Seminer sonrası yazılanları içeren belgenin hazırlanması söz konusu değil'









Bir gazetecinin, ''Balyoz Harekât Planı''na ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında incelenen seminerle ilgili hazırlanan bazı raporlar olduğunun ileri sürüldüğünü ve bu konunun Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Org. Başbuğ'un üçlü görüşmesinde gündeme geldiğinin belirtildiğini hatırlatması üzerine Orgeneral Güner, şunları kaydetti:



''Zirvede neler konuşuldu, konuşulanlar ne kadar paylaşıldı ya da paylaşılanların ne kadarını ben açıklayabilirim, bu ayrı bir konu. Ama bir gazetemizde çıkan haber, onun üzerine yapılan açıklama, onda tereddüt varsa onun altını bir kere daha şöyle çizelim. Haber, o malum seminer, 5-7 Mart 2003'te yapılan seminerden sonra, semineri müteakip, öncesiyle ilgili değil, sonrasında bir yazılı, belge, inceleme, değerlendirme dokümanı hazırlandığı, o zamanın Kara Kuvvetleri Karargâhı'nda, bazı hususların belirtildiği ve altında da o zamanın kurmay başkanı şimdiki komutanımızın imzası olduğu şeklinde. Kesinlikle öyle bir belgenin olmadığı, Sayın Komutanın öyle bir belge imzalamadığı konusundaydı açıklama.







Bunu Sayın Komutandan ben yanında olarak defaatle duydum. Bunu da sizlere aktarabilirim. Kesinlikle seminerden sonra, o yazılanları içeren bir belgenin hazırlanması diye bir şey söz konusu değil.







'Köşk'te ne konuşuldu? Bunlar konuşuldu mu?' O tabii bir özel zirve. Siz haberci olarak oralardan bazı şeyler alabiliyorsunuzdur. Ama benim resmen böyle bir şey üzerinde konuşmam mümkün değil.''







'1. Ordu Askeri Savcısı halen bunları soruşturuyor'





Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın kozmik odaya girilerek belge alındığı yönündeki iddialarının hatırlatılması üzerine Orgeneral Güner, ''Şu andaki, bu olay çıktığı zaman baktığımız, Genelkurmay Karargâhı, Kuvvet Karargâhı gibi yerlerde buna işaret eden herhangi bir şey yok'' dedi.



1. Ordu Askeri Savcılığı'nın soruşturmasının devam ettiğini hatırlatan Orgeneral Güner, ''O bir şey, bir bulgu elde eder, sonra ona işlem yapar ve bizlerle paylaşırsa biz de memnuniyetle sizlerle paylaşırız. Ama şu anda buna işaret eden herhangi bir şey yok. Savcının soruşturması kapalı bize, 1. Ordu Askeri Savcısı halen bunları soruşturuyor. Onun bir tespiti varsa biz onu bilmiyoruz'' diye konuştu.







Orgeneral Güner'in konuşmasından öne çıkan ifadeler ana başlıklarıyla şöyle:





- ''('Balyoz Harekât Planı'yla ilgili soruşturmadaki gözaltılar) adli sisteme, yargılamaya, yargı sürecine, çok değerli başsavcımız ve savcılara herhangi bir şey, iddia edilen anlamlarda bir şey olması mümkün değil.''





- ''Askerin girdiği tek nokta, İstanbul Merkez Komutanı'nın daha önce Başsavcılık tarafından yayımlanmış ve dağıtım adresinde olduğu için İstanbul Merkez Komutanlığı'na da gelmiş olan genelgesi ile ilgili.''





- ''Çok değerli eski komutanlarımızın ne dediği, ettiği tamamen kendi takdirleri. Ama soruyorsanız nasıl görüyorsunuz diye? Yani çok hoş bir şey olduğunu da söylemek mümkün değil.''