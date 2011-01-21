Org. Cumhur Asparuk: Planları hissetmedim

T24 - Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Asparuk, darbe planlarını ve kendisini emekli etmeye yönelik hazırlıkları hiç fark etmediğini söyledi.



Habertürk'ten Murat Gürgen imzalı habere göre, Gölcük Donanma Komutanlığı’nda döşeme altına gizlenmiş halde ele geçirildiği açıklanan 2003 yılına ait belgelerde, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Cumhur Asparuk’un darbe planına karşı çıktığı ve bu nedenle emekli edilerek yerine dönemin Harp Akademileri Komutanı emekli Orgeneral İbrahim Fırtına’nın geçirilmesi için hazırlık yapıldığı yönünde ifadeler yer aldı.



Emekli Orgeneral Asparuk, görevde bulunduğu dönemde bu bilgileri teyit eden duyumlar almadığını belirtti. Asparuk “Gazeteler öyle yazıyor. Ben gazetelerden duydum, başka bir şey duymadım. O tarihlerde de böyle şeyler duymadım, hissetmedim. İnandırıcılığı var mı, yokmu bilemem. Onu ben şimdi takdir edemem” dedi.





Asparuk'a takip



Balyoz Darbe Planı davası kapsamında savunma avukatlar verilen delil klasörlerinde “Oraj Planı”na ait belgelerde Asparuk’un ve ailesinin yakın takibe alınması, yakın olduğu tüm askeri personelin telefonlarının dinlenerek haftalık raporlar gönderilmesi yer alıyor. Darbenin gerçekleşmesinin ardından Asparuk’un sağlık sorunları gerekçesiyle emekli edilmesi ve yerine İbrahimFırtına’nın getirilmesi konuları yer alıyor.



Dönemin Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Hava Pilot Kurmay Albay A. Bertan Nogaylaroğlu tarafından hazırlanan 12 maddelik Şubat 2003 tarihli belgede de “Orgeneral Asparuk’a gelecek her türlü bilginin önünün kesilmesi” emrinin yer aldığı ifade ediliyor.





