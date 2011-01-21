T24 LogoT24 Logo
Gündem

Org. Cumhur Asparuk: Planları hissetmedim

Eski Hava Kuvvetleri Komutanı, darbe planlarını ve kendisini emekli etmeye yönelik hazırlıkları fark etmediğini söyledi.

21 Ocak 2011 02:00

T24 - Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Asparuk, darbe planlarını ve kendisini emekli etmeye yönelik hazırlıkları hiç fark etmediğini söyledi.

Habertürk'ten Murat Gürgen imzalı habere göre, Gölcük Donanma Komutanlığı’nda döşeme altına gizlenmiş halde ele geçirildiği açıklanan 2003 yılına ait belgelerde, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Cumhur Asparuk’un darbe planına karşı çıktığı ve bu nedenle emekli edilerek yerine dönemin Harp Akademileri Komutanı emekli Orgeneral İbrahim Fırtına’nın geçirilmesi için hazırlık yapıldığı yönünde ifadeler yer aldı.

Emekli Orgeneral Asparuk, görevde bulunduğu dönemde bu bilgileri teyit eden duyumlar almadığını belirtti. Asparuk “Gazeteler öyle yazıyor. Ben gazetelerden duydum, başka bir şey duymadım. O tarihlerde de böyle şeyler duymadım, hissetmedim. İnandırıcılığı var mı, yokmu bilemem. Onu ben şimdi takdir edemem” dedi.


Asparuk'a takip

Balyoz Darbe Planı davası kapsamında savunma avukatlar verilen delil klasörlerinde “Oraj Planı”na ait belgelerde Asparuk’un ve ailesinin yakın takibe alınması, yakın olduğu tüm askeri personelin telefonlarının dinlenerek haftalık raporlar gönderilmesi yer alıyor. Darbenin gerçekleşmesinin ardından Asparuk’un sağlık sorunları gerekçesiyle emekli edilmesi ve yerine İbrahimFırtına’nın getirilmesi konuları yer alıyor.

Dönemin Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Hava Pilot Kurmay Albay A. Bertan Nogaylaroğlu tarafından hazırlanan 12 maddelik Şubat 2003 tarihli belgede de “Orgeneral Asparuk’a gelecek her türlü bilginin önünün kesilmesi” emrinin yer aldığı ifade ediliyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24