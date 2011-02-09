Org. Ceylanoğlu: TSK hiçbir şeyden etkilenmez

T24 - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu, TSK'ya yönelik eleştirilerle ilgili soruya,"Türk Silahlı Kuvvetleri hiçbir şeyden etkilenmez" dedi.



Beraberinde 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Servet Yörük, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Nazim Altıntaş ile birlikte bölgedeki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu, geldiği Siirt’te ilk olarak Vali Musa Çolak’ı ziyaret etti. Valilik binasında şeref defterini imzalayan Orgeneral Ceylanoğlu’na Vali Çolak, Türk Bayrağı motifli bir Siirt kilimi ve Siirt fıstığı hediye etti.



Bölgedeki askeri birlikleri ziyaret etmek üzere geldiklerini belirten Orgeneral Ceylanoğlu, "Buradaki askeri birlikleri ziyaret etmek amacıyla bölgeyi geziyoruz. Bu kapsamda geldiğimiz Siirt’te sayın valimizi ziyaret ettik. Üst güvenlik bölgesinde görev yapan kahramanlarımızı görmeye geldik" dedi.



Bir gazetecinin son günlerde TSK’ya yönelik olumsuz eleştirileri hatırlatması üzerine Orgeneral Ceylanoğlu, "Türk Silahlı Kuvvetleri hiçbir şeyden etkilenmez, vatan hariç" yanıtını verdi.





