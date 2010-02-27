Org. Çetin Doğan ve Korg. Engin Alan tutuklandı.

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Balyoz Darbe Planı’nın mimarı olduğu iddia edilen eski 1. Ordu Komutanı emekli Org. Doğan ve emekli Korg. Alan, Metris Cezaevi’ne konuldu. Doğan’ın avukatı karara itiraz edecek.



Balyoz Güvenlik Harekât Planı’na ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan ile emekli Korgeneral Engin Alan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevi’ne gönderildi. Balyoz Planı’nın mimarı olduğu iddia edilen Doğan’ın, kararın açıklanmasından sonra, “Tutuklanmayı beklemiyordum mücadele yeni başlıyor” dediği öne sürüldü. Bu arada, Doğan’ın avukatı Celal Ülgen’in karara pazartesi günü itirazda bulunacağı öğrenildi.



Dün sabah İstanbul’daki Beşiktaş Adliyesi’ne sevk edilen Doğan ile Alan’ın savcılık sorgusu saat 19.30’da tamamlandı. Doğan’ın savcılık sorgusunun yaklaşık 6 saat sürdüğü belirtildi.



Tutuklama talebiyle Nöbetçi 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edilen Doğan ile Alan’ın mahkeme sorgusu 21.45’te başladı. İki eski komutanın sorgusu da 23.10 sıralarında tamamlandı. Mahkeme, Doğan ile Alan’ın tutuklanmasına karar verdi.



Saat 23.30 sıralarında adliyeden çıkarılan iki emekli asker 4 gün boyunca tutuldukları emniyetten sonra tutuklama kararı sonrası Metris Cezaevi’ne gönderildi. Emekli Kurmay Albay Altan Batıbay, iki muvazzaf ile bir sivil memur da dün savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.





‘Hukuku sonuna kadar zorlayacağız’



Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Doğan’ın avukatı Celal Ülgen, yoğun bir hukuk uğraşısının ardından Doğan ile Alan’ın tutuklandığını belirterek, “Öncelikle şunu söylemeliyim ki, Türkiye’de ciddi hukuki sorunlar var. Ciddi hukuki sorun yaşanıyor. Türkiye’de hukuk ciddi bir biçimde tehlike altında. Bu söylediğim üç sözcük birbirinin aynı gibi görünebilir. Ama çok önemli. Ülkemizin başta gelen sorunu, yargının bağımsızlığıdır. Bu konuda ciddi sorunlar var.” dedi.

Hukuku sonuna kadar zorlayacaklarını kaydeden Ülgen, “Ne savcılıkta ne de sorgu sırasında kendisine karşı somut bir suçlama, yalnız ona değil. Engin Alan komutanımıza da somut suçlama yok. ‘Siz şunu dediniz, şunu yaptınız’, yok. Sadece falan şunu demişti, filan şunu demişti. Genelkurmay kayıtlarında olan resmi seminerden bahsediyoruz. Balyoz diye bir plan yok. Plan sahte. 11 sayfalık belge kurmaca. Altında şöyle bir imza var. ‘Balyoz Sıkıyönetim Komutanı. Altında isim var. İmza yok. Kuvvetli suç şüphesiyle tutuklandı. Sadece sahte olan Balyoz Planı’yla ilgili olduğunu söyleyeyim.”





31 kişi tutuklanmıştı



Balyoz operasyonu kapsamında pazartesi günü emekli ve muvazzaf olmak üzere toplam 49 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 31 kişi “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini yıkmaya teşebbüs” ve “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlarından tutuklandı, 16 kişi serbest bırakıldı.



- 23 Şubat’ta adliyeye 3’ü muvazzaf, 10’u emekli, toplam 13 kişi sevk edildi. Bunlardan 2’si muvazzaf, 5’i emekli, 7’si tutuklandı. 1’i muvazzaf, 5’i emekli, 6 kişi bırakıldı.



- 24 Şubat’ta adliyeye 9’u muvazzaf, 11’i emekli, 20 asker sevk edildi. Bunlardan 7’si muvazzaf, 6’sı emekli, toplam 13 asker tutuklandı. 2’si muvazzaf, 5’i emekli, 7 asker serbest bırakıldı.



- 25 Şubat’ta adliyeye 10’u muvazzaf, 5’i emekli, 15 asker sevk edildi. Bunlardan 9’u muvazzaf, 2’si emekli toplam 11 asker tutuklandı. 3’ü emekli, 1’i muvazzaf, 4 asker serbest bırakıldı.







İkinci 'Balyoz' dalgası: 18 asker gözaltında



























































































