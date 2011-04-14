Org. Büyükanıt'tan TSK'nın Balyoz açıklamasına yorum: bir şey söylemeye hakkım yok

T24

'Ziyaret etmesi kadar normal bir şey yok'

Büyükanıt, Beykent Üniversitesi’nde katıldığı toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ’Balyoz’ ile ilgili açıklamasının sorulan Büyükanıt, emekli bir asker olduğunu ve Genelkurmay adına herhangi bir şey söylemeye hakkı olmadığını belirtti. Büyükanıt, "O takdir Genelkurmay’ındır. Ben de izliyorum. Demek ki bir hassasiyet duydular ki söylediler. Çünkü birçok hizmette olan asker tutuklu. Bu tabi onların özlük haklarına da engel oluyor, terfilerine engel oluyor, TSK’nın işleyişine sayısal olarak tabii ki olumsuz etki yapıyor. Herhalde bu hassasiyete girecek. Bunu hukukun dışına çıkan bir üslup olarak görmüyorum. Onu da vurgulamışlar zaten. Öyle bir ihtiyaçtan kaynaklandığını bir emekli asker olarak sizler gibi ben de basından okudum. Değerlendiriyorum" dediBaşbakan Erdoğan’ın, Balyoz davasına ilişkin TSK’nın sitesinden yapılan açıklamaya ilişkin açıklaması da sorulan Büyükanıt, "O da Başbakan’ın takdiri. Başbakan öyle değerlendirmiş. Ona yapacağım bir yorum yok" diye konuştu. Yaşar Büyükanıt, "Balyoz davasına gelen olarak nasıl bakıyorsunuz?" sorusu üzerine ise de, "İnşallah en kısa zamanda sonuçlanır, taşlar yerli yerine oturur. Benim yapacağım tek yorum bu" diye konuştu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner ve kuvvet komutanlarının Hasdal ziyaretinin sorulduğu Büyükanıt, "Düşünün emrinizde çalışan birisi Hasdal’da. Oraya gidip, onları ziyaret etmesi kadar normal hiçbir şey yok. Gayet yerinde bana göre" ifadesini kullandı.