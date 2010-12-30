Org. Büyükanıt, Dolmabahçe davasından 17 bin lira kazandı

T24 - Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt ile eşi Filiz Büyükanıt'ın açtığı tazminat davasında, Birgün gazetesi ile Fikri Sağlar, toplam 17 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkûm oldu.



Yargıtayın, eksik inceleme gerekçesiyle daha önce verilen kararı bozması üzerine Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde tekrar görülen davanın karar duruşmasına, tarafların avukatları katıldı.



Hakim İlyas Oruç, davalı Fikri Sağlar'ın avukatı Türkay Asma'nın, mahkemeye sunduğu yazılı dilekçede, reddi hakim talebinde bulunduğunu söyledi.



Davacı Yaşar ve Filiz Büyükanıt'ın avukatı Levent Koçer ise ''Davalı taraf, reddi hakim müessesesini davanın başından beri kullanmaktadır. Reddi hakim talebi davayı uzatmaya matuftur. Bu nedenle talebin reddini talep ediyorum'' dedi.



Hakim Oruç, ara kararında, talebin reddine karar vererek, duruşmaya devam etti.



Birgün gazetesinin avukatı Mehdi Bektaş, bilirkişi raporuna karşı itirazları bulunduğunu tekrarlayarak, ''Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt ile ilgili başka belge olup olmadığının tekrar sorulmasını talep ediyoruz. Ayrıca gizlilik kararı olup olmadığının da sorulmasını istiyoruz'' diye konuştu.



Avukat Asma da reddi hakim taleplerinin yerinde olduğunu savunarak, bilirkişi raporuna karşı itirazlarını tekrar ettiklerini söyledi.



Hakim Oruç, ara kararında, avukat Bektaş'ın, davacılara ait başka bilgi ve belge olup olmadığı hususlarının sorulmasına ilişkin isteminin daha önce yerine getirildiği; diğer isteminin ise davayla ilgili olmaması gerekçesiyle reddine karar vererek, duruşmaya devam etti.



Esas hakkındaki diyeceği sorulan avukat Koçer ise önceki iddialarını ve beyanlarını tekrarladığını belirterek, davanın kabulüne karar verilmesini talep etti.



Avukat Bektaş da ''Şirketimizin yapmış olduğu yayın hukuka uygundur. Gazetemiz yayınlamakla kamusal görevini yerine getirmiştir. Hakaret kastı yoktur. Bu sebeple davanın reddini talep ediyoruz'' dedi.



Avukat Asma ise müvekkili Sağlar hakkında açılan ceza davasının beraatla sonuçlandığını belirterek, ''kişilik haklarına saldırı kastının bulunmadığını'' ileri sürdü.



Yargıtayın ilgili dairesi ve Hukuk Genel Kurulu'nun çok sayıdaki kararı ile bu tür davaların reddedilmesi gerektiğinin yerleştiğini ifade eden Asma, davanın reddini istedi.



Hakim İlyas Oruç, davayı kısmen kabul ederek, Fikri Sağlar ve Birgün gazetesinin, Yaşar Büyükanıt için 10 bin TL ve eşi Filiz Büyükanıt için 7 bin TL olmak üzere, yasal faiziyle birlikte toplam 17 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.





Davanın geçmişi



Yaşar ve Filiz Büyükanıt, Fikri Sağlar'ın yazdığı ve Birgün gazetesinde 15 Mayıs 2008'de yayımlanan ''Büyükanıt'a Dosya Verildi mi?'' başlıklı köşe yazısı üzerine, ''kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu'' iddiasıyla, Birgün gazetesi ve Fikri Sağlar aleyhinde toplam 100 bin TL'lik manevi tazminat davası açmıştı.



Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Sağlar ve Birgün gazetesinin, Büyükanıt çiftine toplam 17 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetmiş, ancak karar Yargıtay tarafından ''eksik inceleme'' gerekçesiyle bozulmuştu.





