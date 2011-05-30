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Org. Bilgin Balanlı TUTUKLANDI!

Eskişehir'de emekli Albay Hakan Büyük'ün evinde ele geçirildiği öne sürülen ve Balyoz darbe planı iddialarının...

30 Mayıs 2011 03:00

T24 - Eskişehir'de emekli Albay Hakan Büyük'ün evinde ele geçirildiği öne sürülen ve Balyoz darbe planı iddialarının bir bölümünü içerdiği belirtilen belgelerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren  Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Org. Balanlı'nın Ağustos ayında Hava Kuvvetleri Komutanı olmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

Balanlı Paşa'ya tutuklama istemi

Balanlı 'ilk' oldu

Balanlı, ‘tutuklama istemiyle’ mahkemeye sevk edilen en yüksek rütbeli muvazzaf komutan oldu.


3 saat ifade verdi

Balanlı, Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne saat 10.00’da geldi. Hakim ve savcıların kullandığı protokol kapısından adliyeye giren Balanlı’ya iki koruma aracı eşlik etti. Balanlı soruşturma savcısı Hüseyin Ayar’a ifade yaklaşık 3 saat ifade verdi.


Araçlar çıkış hazırlığı yaptı ama...

Saat 13.45’te önce Balanlı’yı getiren araçlar adliyenin çıkış kapısına geldi. Balanlı’da kameraların görüntü almaması için yemekhane kapısını indi. Bu sırada Balanlı ve yanında bulunan avukatlar tekrar yukarı çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fikret Seçen’in bulunduğu katta çıkan Balanlı burada bir odada beklemeye başladı.


Savcı 'tutuklansın' diyor

Balanlı, savcı Ayar tarafından ‘tutuklama istemiyle’ mahkemeye sevk edildi. Balanlı İstanbul nöbetçi 14. Ağır Ceza Mahkemesi’de hakim karşısına çıkacak. Şu anda nöbetçi hakim Resül Çakır Balanlı’nın dosyasını inceliyor. 


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