Org. Bilgin Balanlı TUTUKLANDI!

T24

Balanlı 'ilk' oldu

3 saat ifade verdi





Araçlar çıkış hazırlığı yaptı ama...



Savcı 'tutuklansın' diyor

Balanlı, ‘tutuklama istemiyle’ mahkemeye sevk edilen en yüksek rütbeli muvazzaf komutan oldu.Balanlı, Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne saat 10.00’da geldi. Hakim ve savcıların kullandığı protokol kapısından adliyeye giren Balanlı’ya iki koruma aracı eşlik etti. Balanlı soruşturma savcısı Hüseyin Ayar’a ifade yaklaşık 3 saat ifade verdi.Saat 13.45’te önce Balanlı’yı getiren araçlar adliyenin çıkış kapısına geldi. Balanlı’da kameraların görüntü almaması için yemekhane kapısını indi. Bu sırada Balanlı ve yanında bulunan avukatlar tekrar yukarı çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fikret Seçen’in bulunduğu katta çıkan Balanlı burada bir odada beklemeye başladı.Balanlı, savcı Ayar tarafından ‘tutuklama istemiyle’ mahkemeye sevk edildi. Balanlı İstanbul nöbetçi 14. Ağır Ceza Mahkemesi’de hakim karşısına çıkacak. Şu anda nöbetçi hakim Resül Çakır Balanlı’nın dosyasını inceliyor.