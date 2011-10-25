-Org. Berk'e hapis cezası ERZİNCAN (A.A) - 25.10.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle Erzincan Kemaliye Sulh Ceza Mahkemesinde hakkında dava açılan eski 3. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Saldıray Berk'e, 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. Erdoğan'ın avukatlarınca Kemaliye Sulh Ceza Mahkemesinde açılan hakaret davasının bugün yapılan duruşmasında, hakim Nusret Turhan hakaret suçunun sabit olduğuna karar vererek Saldıray Berk'e 11 ay 20 gün hapis cezası verdi. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren Turhan, suçun tekrarı halinde Berk'in denetimli serbestlik uygulamasına tabi tutulmasına hükmetti. Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı görevinde bulunurken 30 Ağustos 2011 tarihinde emekliye ayrılan Berk, 3. Ordu Komutanlığı yaptığı dönemde Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde Başbakan Erdoğan'a yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle hakkında Kemaliye Sulh Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Saldıray Berk'in, Başbağlar köyünde sohbet ettiği köylülere ''Hangi partiye oy verdiniz'' diye sorduktan sonra ''AK Parti'' cevabı alınca, ''Bu memleketi satan bir adama nasıl oy verirsiniz. Oy veren elleriniz kurusun'' ifadesini kullandığı gerekçesiyle, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları tarafından geçen yıl Kemaliye Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve Berk hakkında dava açılmıştı.