Org. Berk'e 26 Şubat'a kadar süre

T24 - Erzincan 3'üncü Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk'e Ergenekon soruşturması kapsamında 26 Şubat'a kadar süre verildi. Soruşturmayı yürüten Özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Osman Şanal, daha önce de davet etmesine karşın Org. Berk adliyeye gitmemişti.



Ergenekon soruşturmasında ikinci kez ifadeye çağrılan 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk, savcıların karşısına çıkarsa ilk kez görevi başındaki bir ordu komutanı ifade vermiş olacak.



Ergenekon soruşturması kapsamında 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk, 10 Şubat tarihinde ifadeye çağrıldı.



İlk çağrıya Orgeneral Saldıray Berk'ten olumlu yanıt gelmedi. 3. Ordu Komutanı'nın düne kadar vakti vardı ve Berk görevde olduğu gerekçesiyle ifade vermeye gitmedi.



Bunun üzerine bugün savcılık ikinci bir yazı yazdı ve bu çağrının da 10 gün süresi var. Saldıray Berk, 26 Şubat'a kadar ifade vermeye gelmezse ikinci bir seçenek ortaya çıkıyor. Orgeneral Berk, polis eşliğinde ifade vermeye getirilecek.



Saldıray Berk ifade vermeye gelirse, ilk kez görevi başındaki bir ordu komutanı bir soruşturma kapsamında sivil yargıda ifade vermiş olacak.



Bugün savcılıktan yazılan yazının bir diğer adresi de Genelkurmay Başkanlığı'ydı. Savcılık, Genelkurmay'a Ergenekon soruşturması kapsamında evinde arama yapılan 3. Ordu'da görevli bir astsubay'ın komutanlıktaki odasında arama yapılmak istenmesini ve bu aramanın engellenmesini sordu. Olay'da Cumhuriyet Savcısı Osman Şanal, nizamiye kapısından "Genelkurmay'ın izni olmadan giremezsiniz" denilerek geri çevrilmişti.



Savcılık, Genelkurmay'a "O gün içeri giremememiz sizin tasarrufunuz muydu yoksa 3. Ordu Komutanlığı'nın tasarrufu muydu" diye sordu.



Cumhuriyet Savcısı Osman Şanal'ın yürüttüğü soruşturmada bugüne kadar 7 asker ve 3 MİT görevlisi tutuklanmıştı. Tutuklanan şahıslara sorulan sorular arasında Ergenekon terör örgütünün yöneticileriyle temasları olup olmadığı, Albay Dursun Çiçek'le görüşüp görüşmedikleri de vardı.







