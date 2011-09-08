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Org. Berk, talimatla ifade verdi ANKARA (A.A)

08 Eylül 2011 21:28

-Org. Berk, talimatla ifade verdi ANKARA (A.A) - 08.09.2011 - Emekli Orgeneral Saldıray Berk, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında açılan dava kapsamında talimatla ifade verdi. Berk, Kemaliye Sulh Ceza Mahkemesi'nin talimatı üzerine, avukatı Zeynel Yüksel ile birlikte öğle saatlerinde adliyeye geldi. Burada Ankara 13. Sulh Ceza Mahkemesi'ne ifade veren Berk, daha sonra adliyeden ayrıldı. Berk hakkında, 2008'de Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar Köyü'nü ziyaretinde Başbakan Erdoğan'a yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle Kemaliye Sulh Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

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